Von Thomas Becker

Axel Munz sieht müde aus. Kein Wunder, schließlich ist der Mann Trachtenausstatter, hat folglich den ganzen Herbst über striktes Urlaubsverbot. Seit dem Trachtenumzug am Sonntagfrüh ist er auf den Beinen und geht nun mit leicht angeschlagenen Stimmbändern in den abendlichen Endspurt: Almauftrieb im Käferzelt, absoluter Pflichttermin, klar. Aber ein schöner Pflichttermin. Auch die nächsten fünf Tage wird der Chef von Trachten Angermaier fast nonstop auf der Wiesn verbringen, bevor es nach Stuttgart geht, zum Cannstatter Wasen. „Die haben schon aufgeholt, was die Besucherzahlen angeht“, sagt Munz, „aber was die halt nicht so haben: Promis.“