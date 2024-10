Auf der S-Bahn-Stammstrecke ist es am Donnerstagabend wegen eines Problems mit der Oberleitung an der Haltestelle Hackerbrücke erneut zu massiven Behinderungen gekommen. Als kurz vor 21 Uhr ein Zug vom Gleis 2 in Richtung Pasing abfahren wollte, gab es einen Knall samt Funkenflug. Die von Passanten alarmierten Einsatzkräfte räumten den Bahnsteig und evakuierten den Zug.