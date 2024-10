Mit dem Kollegen flirten, über die Chefin lästern oder sich am nächsten Tag verkatert krankmelden: Das gemeinsame Feiern auf dem Oktoberfest hält viele Fallstricke bereit. Ab wann arbeitsrechtliche Folgen drohen.

Von Melanie Strobl

Simone sitzt mit ihren Arbeitskolleginnen und -kollegen im Festzelt auf dem Oktoberfest. Es wird gefeiert, das Bier fließt, die Stimmung ist gut. Bis es für Simone zu einer unangenehmen Situation kommt. Ein Arbeitskollege schüttet ihr sein Herz aus, erzählt ihr von privaten Dingen, die sie eigentlich nicht hören will. So erinnert sich Simone an eine Firmenfeier auf der Wiesn zurück. „Das war für mich sehr schwierig zu entscheiden, wie ich jetzt damit umgehe“, erzählt sie.