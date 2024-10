Während man schon zur Genüge italienische Restaurants kennt, ist das Konzept auf der Wiesn dieses Jahr eine Neuheit. Im großen Parmesanlaib schwenkt ein Koch vorgekochte Pasta mit verschiedenen Zutaten. Das ist nicht nur in der Zubereitung ein Hingucker, es schmeckt auch ziemlich gut. Am „Pasta Liebe“-Stand direkt unter dem Paulaner-Turm gibt es Rigatoni in der klassischen Variante mit Zwiebeln, Knoblauch und Sahne für neun Euro.

Wer es ausgefallener mag, wählt gegen Aufpreis die Variante mit Trüffel, Garnelen oder Rucola und Tomaten. Aber schon die Grundzutaten allein überzeugen. Eine Portion reicht aus, um gut gesättigt weiterzuziehen. Veganer dürfen sich am Pasta-Stand auch über eine Alternative mit Tomatensoße freuen – dafür dann aber ohne Schwenk im Parmesanlaib.

Vegetarische Pfannkuchen mit Austernpilzen

Detailansicht öffnen Die Pfannkuchen mit Austernpilz-Lauchfüllung, frittiertem Rucola und Parmesan sehen ansprechend aus, können aber nicht überzeugen. (Foto: Stephan Rumpf)

Bei einem Blick auf die Speisenkarte des Schützenfestzelts geht vielen das bayerische Kulinarik-Herz auf. Zwischen Brotzeitbrettl, Krustenschweinebraten und Käsespätzle kommen einem die Pfannkuchen mit Austernpilz-Lauchfüllung, frittiertem Rucola und Parmesan dann doch ein wenig deplatziert vor. Drei Stück davon serviert die Bedienung für 22 Euro.

Ein stolzer Preis für ein Gericht, das geschmacklich leider wenig überzeugt. Die Pilzfüllung ist zwar saftig angebraten, dafür mangelt es ihr an Gewürzen. Auch der frittierte Rucola kann, obwohl der Name auf ein besonderes Aroma hoffen lässt, nichts mehr retten. Am intensivsten in Erinnerung bleibt der Geschmack der vielen Parmesanspäne. Wer im Schützenfestzelt vegetarisch essen will, greift vielleicht besser auf die klassischen Käsespätzle zurück.

Asiatische Auswahl

Detailansicht öffnen Ein wenig Asia-Flair auf der Wiesn gibt es mit der „Selection der Mangostin Klassiker“. (Foto: Stephan Rumpf)

Sushi hat es bisher nicht auf die Wiesn geschafft – dafür aber eine Auswahl an anderen asiatischen Kleinigkeiten. In Kufflers Weinzelt erhalten Gäste ab zwei Personen unter anderem eine Zusammenstellung aus Frühlingsrollen, Garnelen im Tempuramantel, Gyozas oder Hähnchenspießen mit einer süß-würzigen Marinade. Ein Coleslaw-Salat, Krabbenchips und drei Dips kommen ebenfalls auf den Tisch. Die frittierten Teilchen können wahlweise in Erdnuss-, Sesam- oder süßsaure Chilisoße getunkt werden.

Für manche Gäste mag ein asiatisches Gericht auf der Wiesn skurril erscheinen. Das Weinzelt der Familie Kuffler ist jedoch bekannt für ihre ausgefallene Speisekarte. Immerhin haben sie in München verschiedene Restaurants. Ob die „Selection der Mangostin Klassiker“ zur Wiesn passt, sei dahingestellt. Auch über den Preis lässt sich streiten: 36 Euro pro Person. Und wer die einzelnen Häppchen fair mit der Begleitung aufteilt, bekommt jeweils nur eines davon ab. Fans von frittiertem Essen werden hier aber auf jeden Fall glücklich.

Corn in a Cup

Detailansicht öffnen Es muss nicht immer kompliziert sein: Mais mit Butter und Salz wird gerne auf der Wiesn gegessen. (Foto: Stephan Rumpf)

Zwischen der Münchner Stuben und dem Löwenbräu-Festzelt blitzt in grellen Gelb- und Grüntönen das Bild eines Maiskolbens auf, der mit lächelndem Gesicht winkt. Der Stand „Corn in a Cup“ ist dieses Jahr das erste Mal auf der Wiesn und bietet neben Maiskolben im Ganzen auch losen Mais in einer Schale an. Dazu gibt es wahlweise verschiedene Toppings und Soßen. Doch extra Zutaten wie Schinken, Käse oder Röstzwiebeln scheint es nicht immer zu brauchen. Laut den Verkäufern ist die Nachfrage nach den einfachen Varianten am größten: Mais mit Salz und Butter oder Knoblauchbutter.

Fünf Euro zahlen Gäste für einen Becher. Wer aus dem Bierzelt stolpert und nur etwas für den kleinen Hunger sucht, scheint in der Kombination aus Mais, Fett und Salz eine gute Möglichkeit zu finden. Vielmehr sollte man sich allerdings von dem neuen Stand auf der Wiesn nicht erwarten.

Immunstamperl

Detailansicht öffnen Hilft eine Kurzer mit Ingwer, Kurkuma und Orange gegen die Wiesngrippe? (Foto: Stephan Rumpf)

Die jährliche Erkältungswelle, die während der Wiesnzeit durch München schwappt – wie lässt sie sich verhindern? Vielleicht war es genau das, was sich die Zeltbetreiber der Fischer-Vroni beim „Immunstamperl“ gedacht haben. Für fünf Euro gibt es das Kurzgetränk mit Ingwer, Kurkuma und Orange. Besonders die erste Zutat schmeckt man schon beim ersten kleinen Schluck deutlich heraus.

Die Schärfe im Getränk ist vorwiegend für diejenigen spannend, die beim Feiern im Zelt gelegentlich müde werden. Denn das Immunstamperl stellt sich als ein Wachmacher heraus. Und: als ein Warm-Macher. Wie sich zeigt, braucht es nicht immer Alkohol, damit sich ein warmes Gefühl im Körper ausbreitet. Ob der gesunde Shot auf der Wiesn noch besser ankommt, bleibt abzuwarten. Bisher wurde er laut einem Kellner bei ihm noch nie bestellt. Aber: Die Wiesn ist ja noch nicht vorbei.