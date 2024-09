Um neun Uhr öffnet das Oktoberfest seine Tore – und wenige Sekunden danach liefern schon die Wartenden an der Bavaria die erwarteten Bilder: Wie bei einem 100-Meter-Lauf sprinten die Männer und Frauen, größtenteils in Tracht gekleidet, los. Zielgerichtetes Chaos auf engstem Raum: Flaschen zerschellten auf dem Asphalt, ein paar Läufer stürzten, richteten sich auf, rennen weiter. Der erste Preis des Sprints ist heute kein Platz auf dem Siegertreppchen, sondern einer auf einer Bierbank. Wer keine Reservierung am Eröffnungstag hat, musst schnell sein.

Und die Sicherheitskräfte am Eingang? In diesem Jahr zusätzlich mit handbetriebenen Metalldetektoren ausgerüstet, was tun die? Die schauten dem Treiben zu, niemand stellte sich in den Weg. Wer wollte es ihnen bei dieser trampelnden Wiesngängerherde verdenken.

Am Haupteingang spielen sich ähnliche, wenn auch zunächst gesitteter Szenen ab. In den ersten Sekunden halten sich die Besucherinnen und Besucher noch an die „Nicht drängeln“-Ansage. Die Masse bewegt sich Arm an Arm um die Ecke, doch auf der Hauptstraße angelangt, laufen die Menschen los und der Ansturm auf das Festgelände hält 15 Minuten an.

Aber hatten die Oktoberfest-Verantwortlichen nicht angekündigt, dass die Kontrollen an den Eingängen verstärkt werden als Konsequenz aus den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlägen von Solingen und München? Davon ist am frühen Morgen auf der Theresienwiese wenig zu sehen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte nach dem Anzapfen, der Lauf um neun Uhr gehöre halt zum Oktoberfest dazu. Das lasse sich nicht anders lösen. Er gehe trotzdem „mit einem guten Gefühl auf die Wiesn“.

Reiter sagte auch noch: „Die Sicherheitsleute haben alles getan.“ Und tatsächlich ist nach dem ersten großen Ansturm etwas von den angekündigten Sicherheitsverschärfungen zu beobachten. Taschen und Rücksäcke werden kontrolliert, die Wartenden blockweise immer ein Stück weiter durch die Metallbarrikaden am Eingang geschleust. Das entzerrt das Gedränge in den Warteschlangen.

Erstmals setzen die Sicherheitsleute dieses Jahr auch Metalldetektoren ein, um Messer oder andere gefährliche Gegenstände zu finden. Der Einsatz damit lief ziemlich unkompliziert und meistens zügig ab, OB Reiter hatte vor dem Wiesnstart vorsorglich für Geduld geworben, es könne „mal ein paar Minütchen länger dauern“. Und je nachdem, welchen Eingang die Leute am ersten Tag der Wiesn nutzten, mussten sie mit unterschiedlich langen Wartezeiten rechnen – und mit strengeren oder lascheren Kontrollen.

Detailansicht öffnen Der Andrang zum Wiesn-Start: groß. Viele Besucher reisten bereits Stunden vor der Öffnung des Festgeländes an. (Foto: Matthias Schrader/AP)

Am Eingang P8 am Esperantoplatz etwa setzten die Sicherheitsleute sechs Metalldetektoren ein. Auf der gegenüberliegenden Seite der Theresienwiese an einem der Bavaria-Eingänge waren nur eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter dafür abgestellt. Sie zogen stichprobenartig Besucher raus. Die meisten quittierten die zusätzliche Hürde mit einem Lächeln, man kennt es ja vom Flughafen.

Ein paar Sekunden pro Person dauerte das Prozedere, bei dem der Metalldetektor an Armen, Beinen und Oberkörper entlang geführt wird. Danach ging es weiter Richtung Zelte. Die Leute schien die zusätzliche Maßnahme nicht großartig zu stören. Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Wiesn sind über die Jahre ja immer intensiver geworden, Metalldetektoren sind eben nur eine weitere Ergänzung.

Aber nicht nur technisches Gerät ist an diesem ersten Wiesntag zu beobachten, sondern auch deutlich mehr Security im Vergleich zu den Vorjahren. Die Eingänge sicheren immer mindestens zwei Reihen von Menschen mit gelben Westen, die immer wieder zu Ruhe und Ordnung aufrufen. 600 Polizisten werden während des Oktoberfests im Dienst sein. Hinzu kommen mehrere Tausend Ordner, rund 1200 bis 1500 setzt allein die Stadt ein, dazu noch die Securitys der Wiesnwirte. Am ersten Tag blieb es bis zum Nachmittag beim Einlass ruhig, die Polizei konnte von keinen Vorfällen berichten.

Detailansicht öffnen Ordner kontrollieren später am Tag die Besucherinnen und Besucher des Oktoberfests. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Bis zu 1500 Personen setzt die Stadt unter anderem für Kontrollen am Eingang ein. Hinzu kommen gut 600 Polizistinnen und Polizisten und das Security-Personal der Wirte. (Foto: Florian Peljak)

Zusätzlich zu den personellen Maßnahmen gibt es noch versenkbare Poller und Beton-Blumenkübel gegen Attacken mit Fahrzeugen. Zudem konnte die U-Bahn-Station Theresienwiese nur einseitig verlassen werden. Herunter ans Gleis kam man nur durch den Eingang am St.-Pauls-Platz.

Neben den Vorkehrungen, die jeder vor Ort sehen kann, laufen auch im Hintergrund Kontrollen. Die Sicherheitsbehörden seien höchst wachsam, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), jedem Hinweis werde akribisch nachgegangen. Gefährdungshinweise gibt es für das Oktoberfest demnach aber nicht. Dennoch sei die abstrakte Gefährdungslage durch den islamistischen Terrorismus hoch.

Am ersten Tag der Wiesn war von einem Bedrohungsgefühl in den Zelten allerdings wenig zu spüren. Diejenigen, die einen Platz an einer Bierbank ergattern konnten, tanzten irgendwann ausgelassen darauf.