80 Gäste mit einer Gesamtreichweite von mehr als 20 Millionen Followern ziehen mit Cathy Hummels über die Wiesn. Warum das ein Ereignis ist, bei dem sich der Wiesn-Chef an die Spitze setzt.

Von René Hofmann

Eines kann man Oliver Pocher nicht vorwerfen: Dass es ihm an Selbstironie mangele. „Tja, irgendwann klingt das dann so, nach zwei gescheiterten Ehen“, sagt der Comedian, nachdem er aus einer großen Tröte an einer Fahrradrikscha einen schauerlichen Ton gedrückt hat. „Nach zwei?“, fragt Cathy Hummels. „Naja, bei mir waren es bisher zwei“, gibt Pocher zurück.