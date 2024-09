Den Gästen im Musikantenzelt auf der Oidn Wiesn gefällt der Trinkspruch schon mal: „Hosianna, bringt’s mir a Mass, frisch vom Fass.“ Aber ist die Stimmung beim legendären Boandlkramer wirklich so, als ob es kein Morgen gäbe?

Von Andreas Schubert

Echte und sogenannte Promis sind zur Wiesn-Eröffnung ja immer zu finden. Da winkt ein ehemaliger TV-Moderator, der neuerdings im Landkreis wohnt, vom Wirtewagen, da stoßt ein ehemaliger US-Gouverneur und Hollywoodstar mit ehemaligen TV-Moderatoren an, da posiert ein ehemaliger B-Schauspieler mit einem immerhin echten Ministerpräsidenten (ok, A-Promi) mit einer Paulaner-Mass, die Letzterer aber nur fürs Foto in die Hand nimmt.