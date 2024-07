Der Bierpreis auf dem Oktoberfest schäumt über: In mehreren Festzelten kostet die Mass erstmals 15 Euro und mehr – nämlich in der Bräurosl, im Hacker-, Paulaner- und Löwenbräu-Festzelt sowie im Marstall. Das geht aus der Preisliste hervor, die das städtische Wirtschaftsreferat am Mittwoch veröffentlicht hat. Das teuerste Bier gibt es im kleinen Festzelt „Münchner Stubn“ zu 15,30 Euro. Am günstigsten kommen die Besucherinnen und Besucher im Biergarten Familienplatzl mit 13,60 Euro davon. Im Schnitt steigen die Preise um fast vier Prozent.