Auf das Oktoberfest nimmt man Bargeld mit, das ist jedem Wiesn-Fan und treuem Besucher geläufig. Doch der Trend zur Kartenzahlung setzt sich immer mehr durch und hat das Volksfest längst erreicht. Wie weit kommt man also, wenn im Geldbeutel gähnende Leere herrscht und die Schlange vor dem Geldautomaten viel zu lang ist?

Start in den großen Festzelten. Hier feiern in jedem Zelt mehrere Tausend Menschen pro Tag, trinken unzählige Mass und lassen sich die Hendl und Brezn schmecken. Kartenzahlung bei kleinen Beträgen ist hier eher nicht gerne gesehen. Im Armbrustschützenfestzelt sei Kartenzahlung möglich ab einem Mindestumsatz von 250 Euro. Das sei hauptsächlich interessant für Firmenkunden, sagt die Betreiberin Katharina Inselkammer. Im Hacker-Festzelt könne man die gewünschte Kartenzahlung vorab mit dem Service absprechen, erklärt eine Mitarbeiterin des Festzeltbüros. Aber auch in diesem Fall sind hauptsächlich hohe Beträge gemeint.

Ähnlich ist es im Hofbräu-Festzelt. Das sei weniger Aufwand für die Bedienung, erklärt Büromitarbeiter Dominik Hunzinger. Außerdem sei es besser, wenn nur eine Person die Rechnung per Kartenzahlung übernehmen würde. Den Gästen rät er, Geld am Automaten abzuheben. „Das ist immer das Einfachste für alle.“ Wer keine Scheine dabeihat, für den gibt es in den meisten größeren Zelten Geldautomaten, auch auf dem Festgelände sind mehrere verteilt.

Den Trend zur Kartenzahlung spüren sie in den großen Festzelten dennoch. „Ich glaube, dass das Thema kommt“, sagt Wiesnwirtin Katharina Inselkammer. Kartenzahlung würde den Charakter des Zelts verändern, findet sie. Es fühle sich anders an, der Bedienung das Bargeld samt Trinkgeld in die Hand zu drücken, als mit Karte zu zahlen. „Bei den Mandeln fragt auch keiner.“

In den kleineren Festzelten könnte man mit der Plastikkarte etwas mehr Erfolg haben. Das bargeldlose Bezahlen sei mittlerweile in jedem davon möglich, sagt der Sprecher der kleinen Wiesnwirte Otto Lindinger. Nach wie vor würde die überwiegende Zahl der Gäste aber bar zahlen.

Trotzdem merkt man auch hier den Wunsch nach bargeldlosem Bezahlen. Kartenzahlung nehme immer mehr zu, sagt Thomas Luff von der Hühnerbraterei Poschner. Gerade beim Straßenverkauf würden dennoch viele mit Bargeld bezahlen. Bei Alexander Egger von den Münchner Stub’n zahlen nach eigenen Angaben sogar deutlich über 50 Prozent mit Karte. „Wir sehen das als Dienstleistung“, sagt er. Gerade jüngere Menschen und Touristen würden mit der Karte zahlen wollen.

Bei einem Autoscooter kann man sogar noch mit D-Mark bezahlen

Wenn Hunger und Durst in den Festzelten gestillt sind, geht es weiter zu den Fahrgeschäften. Etwas mehr als ein Drittel der Schausteller würden bereits Kartenzahlung anbieten, sagt die Sprecherin Yvonne Heckl. Mehr jüngere als ältere Besucher würden diese Möglichkeit nutzen.

Was vielen Besucherinnen und Besuchern erst beim zweiten Blick auffallen dürfte, sind die eher unscheinbaren Boxen in der Nähe der Kassenhäuschen von einigen Attraktionen. An diesen Automaten hält man seine Karte dagegen und bekommt ein Papierticket. Die Akzeptanz der Kassenautomaten sei hoch, so Heckl.

Ein Mitarbeiter des Rundfahrgeschäfts Parkour hat eine andere Erfahrung gemacht. Nur wenige Besucher würden diese Möglichkeit nutzen, sagt er, eine geschätzt einstellige Prozentzahl. Bar zu zahlen würde für die meisten einfach schneller gehen. Die kurioseste Zahlungsart bietet aber wohl der Autoscooter der Familie Steinhart an. Hier kann man noch mit D-Mark bezahlen, Kartenzahlung ist aber auch möglich.

Im Kassenhäuschen des Kettenkarussells „Jules Verne Tower“ sitzt Marlis Löwenthal und zeigt auf ihr Kartenlesegerät. Das hätten sie schon seit einigen Jahren und es würde auch viel genutzt, sagt sie. In München seien es um die Hälfte der Besucher, aber in England, wo sie auf diversen Weihnachtsmärkten mehrere Stände betreibe, seien es eher 99 Prozent. Ein Kartenlesegerät ist aber noch keine Garantie, dass die Zahlung auch klappt, wenn das Netz bei viel Andrang überlastet ist. Am ersten Tag sei der Empfang sehr schlecht gewesen, sagt sie.

Detailansicht öffnen Auch im Imbiss „Zum Gaumenschmaus“ kann man seine Wurst mit der Karte bezahlen. (Foto: Robert Haas)

Gegen Netzprobleme gut gerüstet ist der Imbissstand „Zum Gaumenschmaus“, dort haben sie eigenes Wlan. Viele Betriebe lassen sich für das Oktoberfest einen eigenen Anschluss legen. Die Anzahl ihrer Kartenzahlungsgeräte hätten sie im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, sagt der Inhaber Günter Bretz. Jetzt gebe es an jeder Kasse ein Gerät, vier an der Zahl. „Es wird sehr gut angenommen.“

Aber wie sieht es mit kleineren Beträgen aus? Kann man seine gebrannten Mandeln tatsächlich mit Karte zahlen? Bei „Trollmanns Mandelbrennerei“ geht es bisher nicht. Der Grund: „Die Bank hat das Kastl noch nicht fertiggebracht“, sagt Ludwig Trollmann. Im nächsten Jahr soll es dann aber klappen. „Viele Menschen fragen danach.“ Ohne Kartenzahlung würden ihm einige Kundinnen und Kunden verloren gehen.

Obwohl mittlerweile viele Betriebe Kartenzahlung anbieten, kann man keinesfalls von einer bargeldlosen Wiesn sprechen. Mit Bargeld geht man auf Nummer sicher und vermeidet böse Überraschungen. Das hat auch Vorteile: Was man nicht dabeihat, kann man nicht verlieren. Außerdem kann man sich ein festes Budget setzen. Wenn die Scheine aufgebraucht sind, ist der Wiesnbesuch zu Ende.