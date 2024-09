Wie? Recht souverän inmitten von Spielerfrauen. Look einwandfrei, mit einem süffigen Lächeln wie für die Bierwerbung seines Vereins.

Was? Eine Einladung aus der Schönheits-Erhaltungsbranche am Sonntagmittag, die Davies locker meistert. Rechts neben ihm Kimmich, nicht Joshua wie sonst, dafür Lina, dessen Ehefrau. Links neben ihm, wo sonst die Auslinie ist, seine Freundin Sheyenne, mit der er laut dem Fachportal spielerfrauen.net seit zwei Jahren liiert ist. Dazu noch weiter links außen, wo sonst gerne auf dem Platz Kingsley Coman herumdüst, dessen Verlobte Sabrina Duvad, ihres Zeichens Mode-Influencerin.

Detailansicht öffnen Lina Kimmich. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Wer? Lina Kimmich, nach der Fußball-Logik nun Spielerfrauen-Kapitänin der Nationalmannschaft.

Wie? Schwarz und transparent, also elegant und Aufsehen erregend, die Schleife am rechten Fleck.

Was? Die 29-Jährige, die mit ihrem Mann vier Kinder hat, war bislang meist in Stadien zu sehen. Nach einer ZDF-Doku hat sie nun vielleicht auch der Ehrgeiz gepackt, die 100 000-Follower-Marke zu knacken (aktuell knapp unter 60 000).

Detailansicht öffnen Thomas Gottschalk. (Foto: Andy Knoth/Agency People Image)

Wer? Eine der zwei Supernasen. Thomas Gottschalk wäre nicht er selbst, wenn er nicht genau wüsste, was man mit einer aufblasbaren Gitarre und lauernden Fotografen im Marstall-Zelt am Sonntag tun muss.

Wie? Nicht mit der Nase, schon mit dem Mund hat er die Gitarre aufgepustet. Die blieb trotzdem etwas geknickt am Ende, was sicher nicht an Gottschalks Fähigkeiten an den Saiten lag.

Was? Das ist die große Frage. Akkorde eher weniger, Playback umso eher. Aber für jemanden, der am liebsten live ist, gar nicht so einfach auszuhalten.

Detailansicht öffnen Guido Cantz. (Foto: Andy Knoth/Agency People Image)

Wer? Guido Cantz, Moderator (unter anderem „Verstehen Sie Spaß?“), Komiker – und Musiker?

Wie? Wie immer platinblond. Stellt sich am Sonntag im Marstall-Zelt aber extrem gut an, also mit den Händen zumindest. Der Blick müsste abschweifend sein, wollte er einen originalen Schlagzeuger mimen, abgetaucht in die Welt des Clicks und der Synkopen.

Was? Nun, Schlagzeuger eben, die – nach einem Branchen-Klassiker, den meistens vor allem Gitarristen lustig finden – bei den Musikern rumsitzen. Und dementsprechend keine sind. Nur: Was wären Musiker ohne Schlagzeug? Das wäre wie Cantz ohne platinblond.

Detailansicht öffnen Lisa und Henry Walser. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Wer? Lisa und Henry Walser, ihres Zeichens Münchner Influencer-Pärchen aus der berühmten Walser-Familie. Mit Nachwuchs und demnächst auch mit einem neu gebauten Haus.

Wie? Ganz natürlich. Neulich sagten sie bei einem Porträt in der SZ: „Es darf nicht nach Arbeit aussehen.“ Das gilt auch für einen von den Fotografen geforderten Kuss. Deshalb die Hand an der Wange, das ultimative Zeichen für vertraute Zärtlichkeit im ganz privaten Umfeld.

Was? Privat. Dieser Begriff bekommt bei den beiden eine neue Bedeutung. Privat ist, was Klicks bringt, und darin sind die beiden wahrscheinlich an diesem Abend auf der Wiesn führend (nach Linksverteidiger Davies natürlich, die Kicker spielen mit sechs Millionen Followern in einer anderen Insta-Liga). Allein auf Instagram folgen den zwei Walsers, die ihren Alltag respektive ihr Privatleben gänzlich teilen, 1,3 Millionen Menschen.

SZ Plus Familien-Influencer : „Es darf nicht nach Arbeit aussehen“ Die Influencer Lisa und Henry Walser versorgen ihre vier Millionen Follower auf mehreren Kanälen mit Neuigkeiten aus ihrem Alltag. Was spontan wirkt, ist in Wirklichkeit ein durchgetaktetes Familienunternehmen. Ein Hausbesuch. Von Lisa Marie Wimmer

Detailansicht öffnen Simi Kowalski. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Wer? Simone „Simi“ Kowalski ist Model, bekannt geworden durch GNTM, also Germany’s Next Topmodel. Sie gewann 2019 die 14. Staffel.

Wie? Wenn man niemanden in den Arm nehmen oder gar abbusseln kann, ist das gut getitelte Lebkuchenherz natürlich nach wie vor der bewährteste FAT, also Follower-Antreiber.

Was? Längst sind die LKHS, also die Lebkuchenherz-Slogans, zu einer kleinen eigenen Kategorie beim Wiesn-Outfit geworden. Es gibt die plumpen, aber effizienten wie „Nackt sehe ich besser aus“ (Cheyenne Ochsenknecht), die dezenten wie „I mog di“ (Anika Neuer) oder eben die ein wenig hintersinnigen wie bei Kowalski. „Catch me if you can“ hat der Gastgeber, die Schönheits-Firma „Doc Berger“, die am Sonntag in die Entenbraterei Heimer geladen hat, da formuliert. Feine Verführung, und das auch noch in Schriftform, auf der Wiesn eigentlich eher selten.