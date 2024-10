Nach dem wechselhaften und kalten Wetter der vergangenen Tage haben die Besucher die Wiesn am letzten sonnigen Sonntag noch einmal gestürmt. Vor den Zelten und am Eingang der Oidn Wiesn bildeten sich lange Schlangen. Und auch in den Biergärten war es nicht leicht, einen Platz zu ergattern. Dennoch ist das Oktoberfest 2024 keine Rekordwiesn geworden. Das lag vor allem daran, dass sie heuer mit 16 Tagen Dauer eine „normale“ Wiesn war. 6,7 Millionen Gäste zählte die Festleitung, vergangenes Jahr, als das Oktoberfest 18 Tage dauerte, waren es 7,2 Millionen. 430 000 Besucher kamen dieses Jahr zur Oidn Wiesn.