Detailansicht öffnen Ralf Schumacher (li.) mit Etienne Bousquet-Cassagne. (Foto: Willi Schneider/People Picture)

Dieser Auftritt dürfte viele begeistert haben. Erst vor Kurzem hatte sich der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher als schwul geoutet und die Beziehung zu Partner Etienne öffentlich gemacht. Was folgte war nicht nur viel Zuspruch, sondern auch Vorwürfe, er habe mit Ex-Frau Cora ein falsches Spiel betrieben. Am Samstag waren Ralf und Etienne nun gemeinsam mit Ralfs Sohn Damian und dessen Freundin auf dem Oktoberfest und feierten gemeinsam im Weinzelt.

Detailansicht öffnen Katja Krasavice präsentiert eine Mass. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Im Käferzelt ist die Promi-Dichte bekanntermaßen mit am höchsten. Auch die Sängerin Katja Krasavice war dabei. In einem knallroten Dirndl posierte sie für die Fotografen. Die 28-Jährige ist für polarisierende Songs und Auftritte bekannt. Ihr Künstlername Krasavice kommt aus dem Tschechischen und bedeutet „schöne Frau“.

Detailansicht öffnen Anna Ermakova (li.) ist mit Gloria-Sophia Burkandt auf der Wiesn. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Auch der Promi-Nachwuchs war vertreten. Anna Ermakova (links), die Tochter von Boris Becker, und Gloria-Sophie Burkandt, die uneheliche Tochter von Ministerpräsident Markus Söder, zogen gemeinsam über die Theresienwiese.

Detailansicht öffnen Verena Kerth prostet mit einer Mass zu. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Im Käferzelt weilte auch Verena Kerth, die einst bekannt wurde, weil Fußball-Star Oliver Kahn seine damals hochschwangere Frau für sie sitzen ließ. Mittlerweile hat sich Kerth als Moderatorin einen Namen gemacht. In Liebesdingen hat sie weniger Glück. Ihre zuletzt bekannt gewordene Liaison mit Sänger Marc Terenzi ist schon wieder vorbei. Während Kerth auf der Wiesn feiert, lässt sich Terenzi in einer Suchtklinik behandeln.

Detailansicht öffnen Michaela May (links) und Jutta Speidel genießen den Wiesn-Auftakt. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Die Schauspielerinnen Michaela May (links) und Jutta Speidel feierten in der Festhalle Schottenhamel gemeinsam den Start des Oktoberfests.

Detailansicht öffnen Gerhard Friedle ist besser bekannt als DJ Ötzi. (Foto: Johannes Simon/Getty)

Und auch Gerhard Friedle, einst bekannt geworden als „Anton aus Tirol“ mittlerweile eher als DJ Ötzi bekannt, gab sich zum Wiesn-Start die Ehre. Friedle dürfte sich sehr wohlgefühlt haben, sind viele seiner – teils gecoverten und partymäßig aufbereiteten – Hits doch mittlerweile aus dem Repertoire der Wiesn-Bands nicht mehr wegzudenken.

Detailansicht öffnen Dorothee Bär (2. v. l.) mit ihrem Mann Oliver (links) und Wiesnwirt Michael Käfer und dessen Frau Clarissa. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Auch Politiker zählen als Promis. Dorothee Bär (2. v. l.), eine der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Mann Oliver (links daneben) posierten am Abend mit Wiesnwirt Michael Käfer und seiner Frau Clarissa.

Detailansicht öffnen Arnold Schwarzenegger (2. v. l.) stößt mit seiner Freundin Heather an. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Im Marstall-Zelt zeigte sich am Samstag auch Arnold Schwarzenegger. Der Wahl-US-Amerikaner ist ein Stammgast auf der Wiesn. Früher hauptsächlich im Schützen-Festzelt gesehen, wo er auch schon mal auf der Bühne die Band „dirigierte“, verlegte er diese Tradition diesmal gleich an den Wiesn-Start ins Marstall-Zelt von Siegfried Able (links). Mit dabei war Freundin Heather (2. v. r.). Im Zelt feierte Schwarzenegger zudem mit Moderatoren-Ikone Thomas Gottschalk, der ihm sicher noch von einigen „Wetten dass...?“-Folgen bekannt sein dürfte.

Detailansicht öffnen Uschi Glas winkt beim Einzug der Wiesnwirte dem Publikum zu. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Der Sänger Patrick Lindner (hinten rechts), sein Ehemann Peter Schäfer, die Schauspielerin Uschi Glas und ihr Mann Dieter Hermann fuhren mit einer Kutsche beim Einzug der Wiesnwirte über die Theresienwiese.