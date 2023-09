Oktoberfest:Warum das Wiesn-Besteck in Passau gespült wird

So gut wie kein Zelt auf dem Oktoberfest arbeitet noch mit eigenem Besteck. Eine Firma aus Niederbayern holt jede Nacht eine Million Messer, Gabeln und Löffel in München ab, spült sie, wickelt sie in Servietten - und fährt sie wieder zurück. Ist das sinnvoll?

Von Franz Kotteder

Klingt eigentlich wie ein Albtraum. Oder nach einem neuen Job für Sisyphos, den die griechischen Götter einst mit einer unlösbaren Aufgabe bestraften: Jede Nacht eine Million dreckige Messer und Gabeln spülen, damit sie am kommenden Tag wieder blitzsauber sind für den nächsten Einsatz in den Festzelten. Wer will so etwas schon freiwillig machen? Pamela und Hannes Gruber aus Passau wollen das, und sie machen das auch noch gerne mit ihrer Firma Gastro Gast Gruber.