Von Franz Kotteder

Die Wiesn ist nach Corona jetzt endgültig wieder da. Nach dem verregneten Neustart im vergangenen Jahr war es dieses Mal so schön wie selten zuvor. "Wir haben ein Oktoberfest wie aus dem Bilderbuch erlebt", brachte es Clemens Baumgärtner (CSU), der städtische Referent für Arbeit und Wirtschaft und damit auch Wiesn-Chef, in seiner Bilanz am Dienstagmittag im Schützenzelt auf den Punkt. "Geprägt von einem sommerlich-lockeren Lebensgefühl" sei das Fest gewesen, und: "Alle vier sind wir sehr zufrieden!" Alle vier, das sind die Vertreter der Stadt als Veranstalter, der Polizei, der Feuerwehr und des Sanitätsdiensts, die traditionell zur Mitte des Fests und am letzten Tag Bilanz ziehen.