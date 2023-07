Von Franz Kotteder

Bildinterpretationen waren schon in der Schule immer eine schwierige Geschichte. Manchmal halfen sie, ein Kunstwerk besser zu verstehen, es kunstgeschichtlich einzuordnen oder überhaupt erst einmal zu kapieren, was da dargestellt war. Manchmal aber hörte man sich an, was da über ein Bild gesagt wurde, und dachte sich nur: "Ja, spinnt der Beppi?!"