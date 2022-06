Von Sarah Maderer

An allen Ecken und Enden fehlt in diesen Tagen Personal. So begann der Urlaub für viele mit extrem langen Wartezeiten am Münchner Flughafen - weil dort nicht genügend Sicherheitsschleusen besetzt werden konnten. In der Gastronomie mangelt es an so vielen Mitarbeitern, dass manche Lokale zusperren, die Speisekarte ausdünnt oder zusätzliche Ruhetage eingeführt werden müssen. Nun sind auch Veranstaltungen betroffen. Zuletzt musste das Puls-Festival abgesagt werden, aus Sicherheitsgründen - weil nicht genügend Ordner am Platz waren. Die Personalnot in der Sicherheitsbranche befeuert nun die Spekulationen gerade im Hinblick auf andere anstehende Großereignisse. Ist die Wiesn in Gefahr - nun nicht mehr bloß wegen der unsicheren Corona-Infektionslage?