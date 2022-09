Gibt es eine versteckte Menü-Pflicht in den Oktoberfestzelten? Gastronomen streiten ab, gegen Vorgaben der Stadt zu verstoßen. Die will hart durchgreifen, sollten sich die Vorwürfe des Bloggers Stefan Kammler bestätigen.

Von Franz Kotteder

Wer auf dem Oktoberfest einen Tisch in einem Bierzelt haben will, kommt um eine Reservierung normalerweise nicht herum. Für die Wirte ist das auch praktisch, denn sie können dafür Verzehrgutscheine ausstellen und schon ein halbes Jahr vor dem Anstich kassieren - schließlich kostet allein der Auf- und Abbau eines großen Wiesnzelts um die 1,5 Millionen Euro. Kein Wunder also, dass die Wirte recht interessiert sind an möglichst hohen Vorausbuchungen.