Recht unbemerkt hat sich am Dienstag ein Mann auf die Wiesn geschlichen, den die ganze Welt kennt: Apple-Chef Tim Cook. Nach einem Termin in Berlin macht der US-Amerikaner noch einen Abstecher zur Wiesn und prostet Moderator Kai Pflaume und Apple-Vizepräsident Eddy Cue zu. "Schee, dass ma wieder amoi gmiadlich zamsitzn", schreibt er danach auf Bairisch auf seinem Twitter-Account. "So happy to be back to Oktoberfest. Prost!"

An der Schubertstraße haben sich Cook und Pflaume offenbar verabredet, so ist es auf dem Instagram-Accounts des Moderators zu sehen. Dann geht es einmal über die leuchtende Wiesn bis zum Käferzelt.

Etwas überrascht ist Tim Cook dann womöglich, als er im Zelt ankommt. Im Inneren dominiert an diesem Dienstag nämlich eine Farbe: Rot. Zahlreiche bekannte und weniger bekannte Frauen feiern bei dem Wohltätigkeitsevent "Ladies Red Wiesn" - und tragen Trachteneinheitslook - zum Beispiel Laura Käfer, Antje-Katrin Kühnemann, Anna Maria Kaufmann, Sabine Piller, Astrid Söll und Dorothee Bär (von links).

Auch Moderatorin Verena Kerth erscheint in Signalfarbe im Käferzelt. Der Bierkrug allerdings passt farblich nicht ganz.

Giulia Siegel, Model, DJ und Moderatorin, trifft sogar in roten Schuhen ein.

Influencerin Cathy Hummels freut sich, dass sie ein passendes Dirndl zu dem Event hat. Ihr siebter Wiesnbesuch in diesem Jahr, ihr siebter Look, wie sie auf ihrem Instagram-Account mitteilt.

Nicht ganz den passenden Look hat dagegen Schauspielerin Yasmina Filali (links im Bild). Doch mitfeiern darf sie trotzdem, ist ja für den guten Zweck. Da wollen Astrid Söll, Giulia Siegel and Laura Käfer mal nicht so streng sein.

CSU-Politikerin Dorothee Bär amüsiert sich mit einem Musikanten. Ob sie auch mit Tim Cook gesprochen hat? Als ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung hätten sie und der Apple-Chef ja immerhin ein Smalltalk-Thema.

Zu feiern gibt es auch etwas im Weinzelt. Patrick Lindner zelebriert mit Ehemann und passender Torte seinen 63. Geburtstag. Rot trägt der 1860-Fan natürlich nicht.