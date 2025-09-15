Auf geht's zur Wiesn: In der ARD-Serie „Oktoberfest 1905“ spielt Brigitte Hobmeier eine Frau, die wieder von unten anfangen muss. Im Interview spricht die Münchner Schauspielerin über Korsagen, Repressionen, böse Hexen und ausbleibende Theater-Angebote.

Interview von Josef Grübl

Die Wiesn hat noch nicht angefangen, doch auf dem Dach der „Deutschen Eiche“ am Gärtnerplatz herrscht schon Feierstimmung: Die Macher von „Oktoberfest 1905“ stellen zwei Wochen vor Anstich ihre Serienfortsetzung vor, es gibt Bier, Brezen und Weißwürste. Auch die Stars der Serie sind da, unter anderem Mišel Matičević, Mercedes Müller, Klaus Steinbacher oder Brigitte Hobmeier. Noch bevor die Münchner Film- und Theaterschauspielerin die Fragen der SZ beantwortet, singt sie mit der Band Dreiviertelblut Lieder aus der Serie. „Oktoberfest 1905“ läuft ab 20. September im Ersten, in der ARD-Mediathek sind die neuen Folgen bereits zu sehen.