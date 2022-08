Wiesn-Wirt Siegfried Able will eine andere Zielgruppe ansprechen als sein Vorgänger im Hippodrom-Zelt - zumindest tagsüber.

Am Pferdegespann auf dem Dach erkennt man das Marstall-Festzelt der Familie Able, das direkt am Haupteingang liegt. Der Marstall ist das jüngste große Zelt auf der Wiesn, 2014 löste es das Hippodrom ab. 4500 Sitzplätze gibt es hier insgesamt, verteilt auf den Innenbereich und den Biergarten.

Ausgeschenkt wird Spaten- und Franziskanerbier. Dazu werden neben Hendl und Co. auch exquisitere Schmankerl wie etwa Garnelen serviert. Aber auch für Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, ist gesorgt.

Tagsüber gibt sich das Zelt mit Platz für Kinderwägen und speziellen Speiseangeboten für Kinder und Senioren familienfreundlich, abends, wenn das Königlich Bayrische Vollgas Orchester die Pepi Kugler Band ablöst, ist Party angesagt.

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch das Marstall-Zelt sein ganz eigenes Anzapfritual.

Mehr Infos gibt es unter www.marstall-oktoberfest.de

