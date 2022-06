Wie sehr die Kultur gelitten hat, sieht man auch daran, dass ein so wichtiger Ort für die cineastische Ehrerbietung wie das "Bud Spencer Museum" in Berlin ums Überleben kämpft. 100 000 Euro sollen nun von den Fans der genau vor sechs Jahren gestorbenen italienischen Dampfhammer-Diva zur Rettung aufgebracht werden. Ob nun der Münchner Bud Spenzer Heart Chor ("mit Z") seinen Beitrag leisten wird, ist nicht bekannt. Dieser Gesangsverein von 60 Laien-Stimmkünstlern setzt jedenfalls auf seine Weise seit einigen Jahren dem Haudrauf-Helden ein musikalisches Denkmal, indem er ausschließlich Stücke singt aus den Filmen von Bud Spencer und Terence Hill. Letzterer hat die in Jeans-Stoff und Holzfäller-Hemden gekleidete Truppe um Leiter Dominik Schauer bereits persönlich gelobt. Und das zu Recht, denn die in der Gesamtkunst der Bud-Movies unterschätzten Lieder wie "Flying Through The Air" oder "Buldozzer Sheriff" machen wirklich Laune.

Das kann man nach der Pandemie-Pause nun beim sommerlangen Festival "Ois Giasing" erleben. Da tritt der BSHC am Samstag, 2. Juli, um 14 Uhr vor der Kulturbar Riffraff an der Weinbauerstraße auf, gefolgt von den Dub Invaders und der ATP Crew. Nebenan in der Watzmann- und in der St.-Martin-Straße gibt es auch kleine Straßenfeste mit Musik. Wie bei allen Konzerten bis Oktober im ganzen Viertel, etwa dem Sunday Collective am 3. Juli im Kronepark, ist der Eintritt frei. Das gilt selbst bei Szene-Stars wie Attwenger, den Volksmusik-Anarchos des Giesinger Labels Trikont, die das Festival am Freitag, 1. Juli, auf dem Giesinger Grünspitz eröffnen. Um Spenden bittet der veranstaltende Verein Wir in Giesing aber doch.

Ois Giesing, Festival von Fr., 7. Juli, bis Oktober