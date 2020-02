Der Fahrer eines BMW i3, der in der Nacht auf Samstag ohne Licht unterwegs war, hat das Haltsignal einer Polizeistreife ignoriert und eine halsbrecherische Flucht versucht. Die Streife verfolgte den Wagen in Untersendling, an der Ecke Radlkoferstraße/Bavariabrücke kam der BMW in einer Linkskurve nach rechts ab, rammte einen Findling, hob an einem Metallbügel 15 Meter weit ab und landete mit Totalschaden auf der Seite. Die beiden unverletzten, aber laut Polizei "merklich alkoholisierten" Insassen, streiten ab, gefahren zu sein.