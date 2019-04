22. April 2019, 18:48 Uhr Ohne Helm Fahrradfahrer stirbt nach Sturz

Eine unachtsam geöffnete Autotüre führt zu tragischem Unfall

Ein 86 Jahre alter Radfahrer ist am Samstag mit der geöffneten Fahrertür eines parkenden Autos kollidiert und tödlich gestürzt. Der 62-jährige Fahrer eines Seat hatte seinen Wagen um die Mittagszeit am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er aussteigen wollte, übersah er den Radfahrer und stieß mit der Türe gegen das Fahrrad. Daraufhin stürzte der 86-jährige Rentner vom Rad. Er trug keinen Helm. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit schweren Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus, wo er wenige Stunden später an einer Hirnblutung verstarb. Durch unachtsam geöffnete Autotüren werden bundesweit jedes Jahr mehrere Tausend Radfahrer verletzt.