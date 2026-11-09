Sie musste weinen, am 9. November vor 20 Jahren. Charlotte Knobloch sagt: „Bei der Eröffnung sind mir die Tränen heruntergelaufen, weil ich kaum glauben konnte, dass dieser Traum tatsächlich wahr wurde.“ Nun steht dieser kalksteingewordene Traum, hoch wie die Jerusalemer Klagemauer, unverrückbar in der Mitte Münchens.

20 Jahre später, am 9. November 2026, wird das Bestehen der Ohel-Jakob-Synagoge mit einem großen Festakt gefeiert. Und Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde von München und Oberbayern (IKG), die soeben 94 Jahre alt geworden ist, steht klein und fragil auf dem Pflaster des St.-Jakobs-Platzes. Umringt von allesamt recht hochgewachsenen Menschen aus der Politik – und es wirkt, als ob Friedrich Merz, Markus Söder, Ilse Aigner und Dominik Krause um diese zarte Person und deren Glaubens- und Herzensprojekt einen Schutzwall bilden möchten. Genau deswegen sind sie am Montag hierhergekommen und ziehen gemeinsam in die Synagoge ein. Der Bundeskanzler (CDU), der Ministerpräsident (CSU), die Landtagspräsidentin (CSU) und der Oberbürgermeister (Grüne).

Bewegender Moment: Charlotte Knobloch bei ihrer Ansprache. Foto: Matthias Schrader/AP Photo

Ilse Aigner ist gemeinsam mit Merz soeben aus Berlin eingetroffen, mittags war sie dort auf einer Pressekonferenz als Unions-Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin vorgestellt worden. Nach dem Ende der sich zäh hinziehenden Kür trifft Merz erstmals auf Söder. Und Aigner ist mit Knobloch die wichtigste Frau an diesem Tag, an dem München mit politischer Prominenz und einem hochrangigen Querschnitt von Vertretern wichtiger Institutionen und gesellschaftlicher Gruppen den Geburtstag der Hauptsynagoge Ohel Jakob feiert. Als Knobloch Aigner gratuliert: „Es gibt keine bessere als Sie!“, gibt es Applaus im Saal.

„Charlotte, komm, wir gehen zurück nach München“, so zitiert Aigner in ihrer Rede in der hermetisch abgeriegelten Synagoge, durch deren filigrane Glas-Bronze-Dachkonstruktion das schwindende Tageslicht dringt, Knoblochs Vater Fritz Neuland. Es waren dessen Worte, als er die 13-Jährige zwei Wochen nach der Befreiung vom Nationalsozialismus von einem Bauernhof in Arberg abholte. Weil das Kind dort von mutigen Menschen versteckt worden war, hatte es den Holocaust überlebt. „Ein Satz wie eine Bombe, der in ein Leben einschlägt, das nicht das Ihre war und an das Sie sich doch gewöhnt hatten“, wandte sich die nominierte Bundespräsidentin laut Redemanuskript an die 94-Jährige. Zurück nach München – das habe damals bedeutet: „Zurück zu den Menschen, die Sie von heute auf morgen ausgegrenzt hatten, beleidigt, bespuckt, beklaut, verraten.“

Mit Zedernholz und Stein aus Israel gestaltet: der Innenraum der Synagoge. Foto: Catherina Hess

Die Synagoge sei ein „ungeahntes, unglaubliches Geschenk“ an Deutschland und München. „Sie haben dieser Stadt ihre Seele zurückgegeben.“ Weil Menschen wie Knobloch den Weg gewiesen und Brücken gebaut hätten, auf denen aus einem Nebeneinander ein Miteinander erwuchs, habe das Fundament für diese Synagoge gegossen werden können. Doch nun? „Das ,Nie wieder!’ ist tot“, hatte Aigner vor Kurzem im Bayerischen Landtag gesagt. Worte, die viele verstört und zu einigen Nachfragen geführt hatten.

„Zu welchem anderen Urteil soll man denn kommen?“, fragte Aigner am Montag beim Festakt, bei dem auch der Klarinettist Giora Feidman auftrat, der schon bei der Einweihung musiziert hatte. „Drucksen wir nicht mehr herum, sondern finden eine ehrliche und klare Sprache: Dieses Klima der Angst ist eine Schande für unser Land!“ Judenhass sei in all seinen Formen ein „unverzeihlicher Bruch mit unseren Werten, mit unserer Verfassung, mit unserem Land“.

24 antisemitische Vorfälle am Tag zählt RIAS, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, heute, auch am 9. November 2026. Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle (CSU) sagt, die Zunahme von Straftaten nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 rühre von rechtsextremen, linksextremen, islamistischen Akteuren und nennt Beispiele, auch vom Vorplatz der Münchner Hauptsynagoge: Androhung von Schlägen oder Bespucken von Bildern für die Geiseln der Hamas.

Der 9. November ist das Datum der Pogromnacht 1938. Nach unterschiedlichen Schätzungen wurden im damaligen Reichsgebiet 400 bis 1300 Menschen ermordet oder in den Suizid getrieben. 1400 Synagogen, Betstuben, Geschäfte und jüdische Friedhöfe wurden zerstört. 30 000 Juden wurden während der Novemberpogrome in Konzentrationslager verschleppt. In München rissen die Nationalsozialisten die prächtige Synagoge an der Herzog-Max-Straße ab. „Ein Schandfleck verschwindet“, schrieb damals das Hetzblatt Der Stürmer.

Die Grundsteinlegung: der ehemalige Oberbürgermeister von München, Hans-Jochen Vogel (SPD), im Jahr 2003. Foto: Karlheinz Egginger

Die Grundsteinplatte für das Zentrum, das alle jüdischen Einrichtungen unter einem Dach vereint, die zuvor über das Stadtgebiet verstreut waren wie Kindergarten, Schule, Verwaltung, Rabbinat, Kultur- und Jugendeinrichtung. Foto: Karlheinz Egginger

Am 9. November 2003 saß am St.-Jakobs-Platz ein neuer Schock tief: Wenige Wochen vor der Grundsteinlegung, zu der ebenfalls Politprominenz und Gäste aus aller Welt geladen waren, war ein militantes Neonazi-Netzwerk aufgeflogen, das während des Festakts Bomben zünden wollte. Der Anschlag wurde vereitelt.

Heute ist die abstrakte Gefährdung bei jüdischen und israelischen Einrichtungen extrem hoch. Die Polizei ist rund um die Uhr vor der Hauptsynagoge präsent. Im Februar lag ein Drohbrief mit einer scharfen Patrone im Briefkasten des IKG-Gemeindezentrums. Ein Mann, der in München einen Anschlag auf das jüdische Museum geplant haben soll, war vor wenigen Tagen vor der israelischen Botschaft in Belgrad bei einem Angriff auf die Polizei erschossen worden.

Bundeskanzler Friedrich Merz, der zuletzt im September vergangenen Jahres bei der Eröffnung der Synagoge an der Reichenbachstraße mit Tränen in den Augen gesprochen hatte, sagte an diesem Montag: „Wir können die Namen der deportierten und ermordeten jüdischen Münchnerinnen und Münchner an den Wänden des Tunnels lesen, der die Synagoge mit dem Gemeinde- und Kulturzentrum verbindet. Ihr Leid sprengt meine Vorstellungskraft.“ Er könne es nicht in Worte fassen. Was er aber sagen könne: „Ich bin als Deutscher unendlich dankbar, dass Jüdinnen und Juden nach der Shoa hier in diesem Land und hier in München gleichsam wieder ihre Zelte aufgeschlagen haben.“

Er stehe hier im vollen Wissen „um Deutschlands Pflicht gegenüber dem jüdischen Volk“. Weil es Zeiten historischer Umwälzungen seien, sei jetzt die Bewährungsstunde des „Nie wieder“. Der Bundeskanzler sagte: „Wir stehen unverbrüchlich fest an der Seite Israels. Dass es auf der Welt ein Land, einen Staat gibt, in dem Jüdinnen und Juden keine schutzbedürftige Minderheit sind, in dem sie Schutz finden können, wenn die Barbarei in ihren Heimatländern erneut gewinnt – auch das gehört zu unserer historischen Verantwortung.“ Dieses „Zelt Jakobs“ möge 200 Jahre alt und älter werden. „Möge es der Ort für ein unbeschwertes jüdisches Leben in unserem Land sein – ein Leben, in dem es Grund für Hoffnung im Überfluss gibt. Das ist das Land, das wir sein wollen. Und das wir auch sein können.“

Oberbürgermeister Dominik Krause begann seine Rede mit den Sätzen: „Es gibt Gebäude, die verändern das Bild einer Stadt. Und es gibt Gebäude, die verändern ihr Selbstverständnis. Die Hauptsynagoge Ohel Jakob ist ein solches Gebäude.“ Seine Eröffnung an einem 9. November trage „eine besondere Bedeutung“: „Der Tag, an dem wir der Novemberpogrome von 1938 gedenken, wurde zugleich zu einem Tag des Neubeginns. Nicht, weil ein neues Gebäude die Zerstörung, die Verfolgung und den Mord wiedergutmachen könnte. Sondern weil hier deutlich wurde: Die Täter haben nicht das letzte Wort behalten.“

Charlotte Knobloch hatte zuvor die Ehrengäste, die aus allen Himmelsrichtungen in dem warmen, mit Zedernholz und Stein aus Israel gestalteten Innenraum der Synagoge begrüßt: „Diese Synagoge ist eine Stätte der Begegnung geworden. Abertausende von Besuchern aus München, aus Deutschland, aus aller Welt haben mit eigenen Augen gesehen, dass das Judentum ein Teil dieses Landes ist. Sie haben erlebt, dass diese Synagoge zu München gehört wie die Frauenkirche und das Hofbräuhaus. Sie können sich nicht vorstellen, welche Freude mir das bereitet.“ So sehr der Judenhass manche Herzen verschlossen halte, so offen seien seit zwanzig Jahren diese Türen. Ausdrücklich bedankte sich die IKG-Präsidentin bei Alt-OB Christian Ude (SPD), der in seiner Amtszeit durch hartnäckigen Einsatz den Bau im Zentrum Münchens möglich gemacht hatte: „Dieses Haus ist Dein Haus.“

Die Synagoge sei ein Ankerpunkt, so Knobloch: „Ein Zuhause. Sie ist auch, leider, ein Schutzraum. Denn die traurige Realität ist, dass diese Welt sich für jüdische Menschen mit jedem Tag weniger wie ein Zuhause anfühlt. Das gilt selbst hier in München – wenn auch weniger stark als anderswo.“ Kämpferisch sagte sie unter Applaus: „Den Kampf, wofür ‚Nie Wieder’steht, geben wir nicht auf. Im Gegenteil! Wenn die Feinde unserer Freiheiten glauben, wir würden uns schweigend und mutlos in unser Schicksal fügen, dann haben sie sich getäuscht.“