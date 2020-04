Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wächst in München bereits seit einigen Tagen im zweistelligen Bereich: Am Donnerstag meldete das Presseamt der Stadt 79 neue Covid-19-Fälle. Am Donnerstag vergangener Woche waren es noch 107 gewesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in der Stadt liegt derzeit bei 5411, allerdings sind weit mehr als die Hälfte der Erkrankten, nämlich 3858 Personen, bereits wieder geheilt. 130 Covid-19-Patienten sind bisher gestorben. Die Polizei überprüft indes weiter die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen. Von Mittwoch auf Donnerstag führte sie mehr als 6100 Kontrollen durch und zeigte dabei 92 Verstöße an.