Es gibt, sagt Barbara Hiebel gleich zu Beginn, immer wieder „Sternstunden“. Eine Sternstunde war etwa, als im Frühjahr Dagmar Nick bei ihr anrief. Nick ist Lyrikerin, 2025 erhielt sie den Kulturellen Ehrenpreis der Stadt München, heuer wurde sie 100, und zum Geburtstag wollte sie Bücher von sich verschenken. Sie bestellte gleich 20 von ihren Gedichtbänden bei Hiebel auf einmal. So viel wird selten in einem Schwung gekauft beim Garchinger Verlag „officin albis“, der untergebracht ist in einem ehemaligen Bauernhof in Dirnismaning und der nicht nur Bücher herausbringt, sondern diese Bücher alle von Hand setzt und im Hochdruckverfahren auf Handpressen druckt, sie schließlich vom Buchbinder fadenheften lässt. Im Jahr kommt im Schnitt ein Buch heraus. Ende August ist es wieder so weit.

Ein Vormittag unter der Woche in diesem Sommer. Das Licht fällt in Streifen durch die Kastenfenster in die Werkstatt. Bis unter die Decke stapeln sich hier verschiedene Papiere, auf den Arbeitsflächen liegen Winkelhaken, Ahlen, Pinzetten, Typometer und Kolumnenschnüre. Überall hängen bedruckte Plakate, Druckmaschinen stehen herum, dazwischen Schränke mit niedrigen Schubladen, darin kleinere und mittelgroße Lettern aus Blei und größere Lettern aus Birnenholz. Das Ganze hat den im Aussterben begriffenen Charme einer Meister-Eder-Umgebung. Und dazu passt bestens, dass das freundliche Gesicht von Wolfgang Schierl, mit dem Barbara Hiebel die Druckerei seit dem Tod ihres Mannes weiterführt, eingerahmt wird von einer Mähne, wie sie auch Albert Einstein hatte.

Es ist eine abgedroschene Redewendung, aber auf die Abläufe in der „officin“, darauf, wie hier gedacht, geredet, gearbeitet wird, trifft sie wirklich zu: In dem aufgelassenen Kuhstall in Dirnismaning mit der Adresse Dirnismaning 35 gehen die Uhren ein bisschen anders. Irgendwann ist hier mal die Zeit stehen geblieben. Es dauert eben, sagt Wolfgang Schierl und schaut leicht belustigt, bis er für einen Text die passende Schrift gefunden hat. Bis auch Format und Schriftgröße einander entsprechen. Schierl sagt: „Die Schriftauswahl, die Schriftgröße: Das ist alles Thema.“

1993 hatte Werner Hiebel den Verlag gegründet. Von ihm hängt noch ein Poster in der Werkstatt, das ihn mit Schnauzer und Brille bei der Arbeit am Setzkasten zeigt.

Verlagsgründer Werner Hiebel ist auf einem Poster verewigt. Er starb 2020. Seine Frau Barbara führt officin albis bis heute weiter. Foto: Andrea Kästle

Er war Jahrgang 1940, geboren in Böhmen, der Historienmaler und Autor August Kopisch war einer seiner Vorfahren. Der Witz ist, dass er ursprünglich sein Geld in einer ganz anderen Branche verdient hat, in der es überhaupt nicht darum geht, Schönheit und Qualität zu produzieren. Es ging in seinem ersten Beruf eher um materielle Werte – er war Banker.

Als er Barbara kennenlernte, in den 1960er-Jahren und übrigens in der Bank, erklärte er ihr gleich, dass er auf jeden Fall noch was anderes machen wollen würde. Er fotografierte damals viel, ausschließlich schwarz-weiß, er vergrößerte seine Bilder auch selbst. 1976 besuchte er eine Ausstellung in der Neuen Sammlung in München über „Plakate aus der irischen Provinz“, man durfte im Rahmen der Ausstellung auch selbst eine alte Buchdruckpresse bedienen. „Da hat’s ihn gepackt“, sagt Barbara Hiebel.

Beigebracht hat er sich, was er wissen musste, im Wesentlichen selbst, aber natürlich wurde er auch Mitglied in der „Typographischen Gesellschaft München“ (tgm). Und ein Jahr hat er, als eine Art Spätberufener, dann auch nochmal die Schulbank gedrückt und in der Allgemeinen Gewerbeschule in Basel Typografische Gestaltung studiert. Barbara Hiebel, die ihn bei allem immer unterstützte, sagt: „Er hat sich da hineingelebt.“ Und Wolfgang Schierl, der im Zusammenhang mit dem hier gepflegten Handwerk nur vom „Gewerk“ spricht, sagt: „Er ist ins Gewerk hineingewachsen.“

Wir haben nicht von der Druckerei gelebt, sondern für die Druckerei. Barbara Hiebel

Gleichzeitig fing Hiebel an, von Druckereien, die Mitte der Achtziger alle umstellten auf Offset-Verfahren, deren Bleilettern und Schriftregale und Andruckpressen aufzukaufen. Barbara Hiebel: „Ich war bei fast jedem Transport dabei.“ Etwa 100 verschiedene Schriften haben sie hier vorrätig, manche hat Werner Hiebel auch selbst gießen lassen aus Blei – bei einem der letzten Schriftgießer, die es damals noch gab. Anfangs stopften sie, was sie deutschlandweit zusammengetragen hatten, zu Hause bei sich in die Wohnung. Dann konzipierte, setzte und druckte Werner Hiebel sein erstes Buch. Es hieß „Die Kuh Marie“.

Barbara Hiebel sagt, natürlich habe zu keiner Zeit die Druckerei Geld abgeworfen. Wenn es gut lief, kamen gerade mal die Betriebskosten wieder herein. „Wir haben nicht von der Druckerei gelebt, sondern für die Druckerei.“ Finanziell über die Runden kamen sie und ihr Mann, weil sie als Prokuristin im Unternehmen ihrer Familie in Vollzeit arbeitete. Vormittags, erzählt sie, war Werner Hiebel daheim, erledigte Bürokram und knüpfte Kontakte. Die Nachmittage verbrachte er in Dirnismaning. Es gab Tage, da ging nicht viel vorwärts, er sagte dann, die Maschinen hätten nicht laufen wollen. Unter Druck konnte er, der Drucker, ohnehin nicht arbeiten.

Zweimal im Jahr fuhr er mit einer Auswahl seiner bibliophilen Handdrucke auf einschlägige Messen, auch in den Niederlanden oder der Schweiz. Und regelmäßig ging er auf Lesungen, immer war er auf der Suche nach Autoren, die zu verlegen sich lohnen würde. Manchmal kam er dann heim und sagte zu Barbara: „Die-und-die oder den-und-den werd’ ich drucken.“

So war das im Fall von Dagmar Nick, so war das auch im Fall von Elke Braun, die er irgendwann mal bei einer Veranstaltung in einem Münchner Brillengeschäft, das „Freudenhaus“ hieß, kennengelernt hatte. Am nächsten Tag rief Braun an und sagte zu Barbara Hiebel: „Ich hab’ Ihren Mann gestern im Freudenhaus kennengelernt. Ist er zu sprechen?“ So kam man ins Geschäft.

Mehr als 30 Bücher hat Werner Hiebel in den 27 Jahren, in denen Druckerei und Verlag sein Lebensinhalt waren, herausgebracht. Er etablierte eine Lyrikreihe („16 mal 28“), er brachte ein Tieralphabet im Leineneinband ebenso heraus wie einen Band über Zauberer, illustriert mit Holzschnitten.

Herzstück seines Programms war sicher das „Herzbuch“, ein Buch im Querformat, gebunden in herzrotes Leinen mit Schrauben, das einzige Buch der officin, das keinen Text hat. „Aus vollem Herzen“ enthält 44 Scherenschnitte von Menschen und Herzen, es bildet Menschen ab, die ihr Herz vor sich her tragen, die niedergewalzt wurden von einem vermutlich fremden Riesenherzen, die ihr gebrochenes Herz wieder zusammenflicken mit Nadel und Faden.

Barbara Hiebel mit dem „Herzbuch“ in der Hand. Foto: Andrea Kästle

Dafür ließ ihr Mann mit 44 Scherenschnitten extra Druckformen aus Kunststoff anfertigen, um die satte schwarze Farbe zu erreichen. Foto: Andrea Kästle

Die Herausforderung beim Drucken bestand darin, die schwarzen Flächen auch einheitlich schwarz hinzubekommen. Dafür musste Werner Hiebel Klischees aus Kunststoff-Platten anfertigen lassen. Das Herzbuch hat ihn lange umgetrieben, immer tauchten Fragen auf, die beantwortet werden mussten, oder Schwierigkeiten. Letztlich wurde es perfekt, und sogar der Perfektionist, der Hiebel ganz klar war, sagte am Ende: „Ich bin zufrieden.“

„Aus vollem Herzen“ ist im Sommer 2020 erschienen. 50 Stück hat Werner Hiebel von dem Buch, das vermutlich das Buch seines Lebens war, gedruckt. Ein paar Monate später ist er gestorben, an einem Herzstillstand, er war 80. Barbara Hiebel sagt: „Er hatte so eine Sehnsucht nach Wertschätzung. Er war fanatisch in seiner Exaktheit.“ Seine officin albis, benannt nach dem lateinischen Wort albus, weißes Blatt, war und ist natürlich ein „Minusgeschäft“, materiell gesehen und aus der Warte eines Bankers. Was das Generieren von Lebensfreude angeht, war sie jedoch ein einziger Gewinn.