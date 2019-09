Der Flughafen München ist in den Kreis der fünf international am besten vernetzten Flughäfen der Welt aufgestiegen. Das geht aus den neuesten Zahlen des Official Airline Guides (OAG), dem weltweit führenden Anbieter von Reisedaten, hervor. OAG erstellt jährlich einen Index zur "Konnektivität" großer Luftverkehrsdrehscheiben. Demnach rangiert München, das in der letzten Erhebung noch den elften Rang belegte, mit seinen internationalen Verbindungen nun hinter London-Heathrow, Frankfurt, Chicago O'Hare und Amsterdam.