Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wehrt sich mit scharfen Worten gegen Vorwürfe der Grünen, er habe sich nicht ausreichend für aus Seenot gerettete Flüchtlinge eingesetzt. In einem offenen Brief, in dem er einen ebensolchen der Grünen beantwortete, wies Reiter die Angriffe der größten Oppositionsfraktion als inhalts- und substanzlos zurück. Die Grünen sollten "vorschnelle Urteile und Desinformation" lassen und wieder zu einem konstruktiven Austausch zurückkehren.

Hintergrund des Streits ist der Beitritt Münchens zum Bündnis "Städte sicherer Häfen", für das SPD und Grüne im Juli im Sozialausschuss noch gemeinsam gestimmt hatten. Dem hatten sich die Sozialdemokraten sehr zum Unwillen ihres früheren Koalitionspartners aber lange verweigert. Der tatsächliche Nutzen eines solchen Bündnisses, das ohne eine Änderung der Bundesgesetze auch freiwillig keine im Mittelmeer geretteten Flüchtlinge aufnehmen darf, wurde von der SPD bezweifelt. Nach der Wende ging es den Grünen nicht schnell und entschieden genug vorwärts. Reiter dürfe den Beitritt zum Bündnis "Städte sicherer Häfen" nicht zu "einem Lippenbekenntnis" verkommen lassen, schrieben sie in ihrem Brief. Er solle sich öffentlich dazu bekennen und beim Bund einen Vorstoß dafür unternehmen.

Reiter reibt den Grünen nun in seiner Gegenschrift hin, was er bereits alles unternommen hat. Am 30. September habe er dem Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) geschrieben, dass München die Potsdamer Erklärung als Basis des Bündnisses unterzeichnen werde. Am selben Tag habe er, schreibt Reiter, noch zwei Briefe abgeschickt. Einer ging an Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Darin habe er sich, wie beschlossen, "für eine Entkriminalisierung der zivilen Seenotrettung und eine sofortige Intensivierung der europäischen Seenotrettungsmission" eingesetzt. Der andere Brief habe ein Hilfsangebot an den Bürgermeister von Palermo enthalten. Die von den Grünen zudem geforderte weitere Beschlussvorlage sei in Vorbereitung, hieß es weiter.