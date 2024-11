Elfriede Jelinek, Michel Friedman, Juliane Köhler, Joachim Meyerhoff und 300 weitere leitende Kulturschaffende aus Museen, Theatern, Literatur- und Konzerthäusern, Bibliotheken und Bildungseinrichtungen, der Film-, Galerie- und Clubszene sowie Vertreter der Freien Szene haben einen Brief an den Münchner Stadtrat verfasst. „Verhindern Sie den Kulturabbau“, appellieren sie darin in ungekannter Einmut, „als Kulturszene stehen wir solidarisch zusammen. Wir lassen uns nicht in Verteilungskämpfe treiben.“