5. Oktober 2018, 18:57 Uhr Offener Brief Bündnis Seebrücke kritisiert Reiter

Das Bündnis Seebrücke, das sich für die Aufnahme geretteter Bootsflüchtlinge in deutschen Städten einsetzt, greift Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) scharf an. Seine Haltung sei "enttäuschend und unzureichend" heißt es im Vorspann eines im Internet veröffentlichten Briefs an Reiter. Im Schreiben selbst wirft ihm die Initiative vor, er wolle sich mit wohl klingenden Worten "aus der Affäre" ziehen. Der Münchner OB hatte dem Bündnis schriftlich seine Solidarität erklärt und den "unhaltbaren Zustand" kritisiert, dass private Seenotretter an ihrer Hilfsarbeit gehindert würden. "Jedoch bin ich nicht der Auffassung, dass die Aufnahme in Seenot geratener Flüchtlinge diese Zustände beenden kann", schrieb er und verwies auf die Zuständigkeit der Bundesregierung, eine Verhandlungslösung zu erreichen. Dies sei ein langwieriger Prozess, kontert die Initiative. "Diesen aussitzen und abwarten zu wollen, wird weitere Hunderte, wahrscheinlich Tausende Menschen das Leben kosten", schreibt sie an Reiter. Der Brief endet mit der erneuten Bitte, München möge sich dem Bündnis anschließen und so Druck auf die Verhandler ausüben.