28. Oktober 2018, 15:23 Uhr Offene Türen an den Hochschulen Probieren und dann studieren

Diese Woche finden die Hochschulorientierungstage statt - mit Führungen, Vorlesungen und Informationsveranstaltungen

Wo, was oder überhaupt studieren? Das fragen sich die meisten Gymnasiasten spätestens in der Oberstufe. Dann nämlich, wenn sie sich plötzlich in Schwerpunktfächern spezialisieren dürfen. Aber auch nach der Realschule oder einer Lehre kann die Ausbildung akademisch weitergehen. Die Möglichkeiten sind in München überaus vielfältig und gut, gerade deshalb ist es nicht leicht, den richtigen Weg zu finden. Die "Hochschulorientierungstage" sollen dabei helfen. Von diesem Montag bis Mittwoch, 31. Oktober, gewähren die Hochschule München (HM), die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und die ...