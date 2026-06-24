Zehn Jahre ist der Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München fast her, neun junge Menschen verloren dabei ihr Leben. Am 22. Juli 2016 erschoss ein junger Mann neun Menschen und verletzte fünf weitere, bevor er sich selbst tötete. Die Todesopfer hatten Migrationshintergründe, Politiker und Behörden stuften die Tat aber zunächst als Rache eines Mobbingopfers beziehungsweise als Amoklauf eines psychisch kranken Einzeltäters ein.

Zurück blieben die Opfer-Familien, die seitdem darum kämpfen, dass der Anschlag als ideologisch motivierte Tat eingeordnet wird. „Ich will, dass die Menschen das wissen“, sagt einer der Angehörigen. Sein Sohn sei ermordet worden, „einfach nur, weil er schwarze Haare hatte. Einfach nur, weil er ein Fremder war“. Im 2023 entstandenen Dokumentarfilm „Einzeltäter Teil 1: München“ kommen die Hinterbliebenen zu Wort. Wobei in Julian Vogels Film gar nicht so viel gesprochen wird, es gibt viel Schweigen, es herrscht Sprachlosigkeit.

Der Regisseur hat eine Trilogie gemacht, auf „Einzeltäter Teil 1: München“ folgten „Einzeltäter Teil 2: Halle“ und „Einzeltäter Teil 3: Hanau“. Auch in diesen Städten wurden Menschen umgebracht, aus ähnlichen Motiven. Und erst nach diesen Taten hat man in München die Inschrift am Mahnmal geändert: Statt „Opfer des Amoklaufs“ heißt es nun „Opfer des rassistischen Attentats“. Der Film über den Anschlag am OEZ wird am 25. Juni im Filmmuseum im Rahmen einer „Open Scene“ gezeigt. Ein Vorfilm über eine Gedenkveranstaltung steht ebenfalls auf dem Spielplan. Zu Gast sind unter anderem Julian Vogel sowie Sibel und Hasan Leyla, die vor zehn Jahren ihren Sohn Can bei dem Anschlag verloren haben.

Einzeltäter Teil 1: München, D 2023, Regie: Julian Vogel, Donnerstag, 25. Juni, 19 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1