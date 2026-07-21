Am Münchner Rathaus, im Durchgang zum Prunkhof, erinnert nun eine Tafel an die Opfer des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum. Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hat sie zum zehnten Jahrestag des Anschlags enthüllt, eingraviert sind die Namen der neun vom Attentäter erschossenen Menschen. Die Tafel gehe auf einen gemeinsamen Antrag aller Stadtratsfraktionen der vergangenen Amtsperiode zurück und sei in enger Abstimmung mit den Familien umgesetzt worden, so das Rathaus. Die Steintafel solle „uns alle mahnen, entschieden gegen Rechtsextremismus und Rassismus einzutreten“, sagte Krause. In der Inschrift werden der rassistische und rechtsterroristische Charakter der Tat benannt.