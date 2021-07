Von Martin Bernstein

Detailansicht öffnen München, Ende Juli 2016: Nach den rassistisch motivierten Morden legen Menschen vor dem Eingang zum Olympia-Einkaufszentrum an der Hanauer Straße Blumen und Kerzen ab und gedenken der Opfer. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Am kommenden Donnerstag jährt sich der rassistische Anschlag am Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) zum fünften Mal. Am Abend des 22. Juli 2016 ermordete der 18-jährige Münchner David S. neun zumeist junge Menschen, einige von ihnen noch Kinder, die er für muslimische Migranten vom Balkan oder aus der Türkei hielt. Obwohl schon kurz nach der Tat die rechtsextremistische Gesinnung des Massenmörders bekannt war, wurde die Tat noch jahrelang offiziell als unpolitischer Amoklauf eingestuft. Erst im Oktober 2019 bewerteten Staatsregierung und Bayerisches Landeskriminalamt den Anschlag als politisch rechts motiviert. Drei von der Stadt München beauftragte unabhängige Gutachten, eine Entscheidung des Bundesamts für Justiz, das Urteil gegen den Waffenlieferanten des Münchner Attentäters und nicht zuletzt ein jahrelanger verzweifelter Kampf der Hinterbliebenen und ihrer Anwälte waren dieser Neubewertung voraus gegangen. Vor allem aber war es die schreckliche Erkenntnis: München war kein Einzelfall. In Ecken des Internets, die oft gar nicht versteckt sind, hat sich ein neuer rechtsterroristischer Tätertyp herausgebildet. "Einsame Wölfe" nennt der Politikwissenschafter und Extremismus-Forscher Florian Hartleb diese Täter, deren Blutspur von der norwegischen Insel Utøya (22. Juli 2011) über München (22. Juli 2016) bis Christchurch (15. März 2019), Halle (9. Oktober 2019) und Hanau (19. Februar 2020) reicht. In den vergangenen Jahren sind weit über hundert Menschen weltweit bei derartigen Anschlägen ermordet worden. Die einzeln auftretenden Täter verbindet ihr Hass auf Frauen, auf Juden, auf Muslime ebenso wie ihre Verherrlichung des Nationalsozialismus und von exzessiver Gewalt. Radikalisiert haben sie sich wie David S. im Internet.

Das Rudel

"Niemand kann sich alleine radikalisieren", hat jüngst die Münchner Forscherin Britta Schellenberg über die Vorgeschichte des Münchner Attentats gesagt. Den Begriff "Lone Wolf" findet sie problematisch. Doch auch "einsame Wölfe sind selbstverständlich Teil eines größeren ideologischen Rudels", schreibt der Extremismusforscher Hartleb im Vorwort zur zweiten Auflage seines gleichnamigen Buchs. Dank Hartleb kennt man das Rudel des Münchner Attentäters inzwischen ziemlich genau. Ein US-amerikanischer Hitler-Verehrer, der im Dezember 2017 bei einem rassistischen Attentat an der Aztec Highschool in New Mexico zwei Schüler mit Migrationshintergrund erschießt, und ein damals 15-Jähriger aus Gerlingen im Kreis Ludwigsburg, in dessen Schubladen Ermittler nach einem Tipp aus der Gamer-Szene die fertigen Pläne für ein Massaker an einer Schule finden, gehören dazu. Der amerikanische Rechtsextremist William A. hat den Schüler aus Baden-Württemberg mit David S. zusammengebracht. Die drei sind der Kern des Rudels, das sich auf der Spieleplattform "Steam" in einer virtuellen Gruppe trifft, die sich "Anti-Refugee Club" nennt und mehrere hundert Mitglieder hat. A. gestaltet eine Fanseite für den Münchner Attentäter, die heute noch problemlos im Netz zu finden ist. Der Jugendliche aus Gerlingen, der sich später von der Szene distanziert, war eng vertraut mit dem Münchner Attentäter. Wie eng, ist bis heute offen: War er auch derjenige, der S. am Grab des Amokläufers von Winnenden fotografierte? Und warum wählte der als Ali geborene Münchner S., als er seinen verhassten Vornamen änderte, den Namen "David" - ausgerechnet den seines engsten Freundes? Um die drei herum weitere potenzielle Attentäter mit mehr oder weniger ausgereiften Plänen: ein bis heute nicht identifizierter Account namens "Cannibalwolf"; ein weiterer Jugendlicher aus Baden-Württemberg; vielleicht auch, wie ein Extremismus-Experte vermutete, ein junger Mann, der bei einer Geiselnahme in Viernheim von der Polizei erschossen wurde - nur vier Wochen vor dem Anschlag in München. Dazu der zu mehr als sieben Jahren Haft verurteilte Waffenlieferant des Münchner Attentäters, ein Rassist, Nazi-Verehrer und "Bruder im Geiste", wie es im Münchner Prozess gegen ihn mehrfach hieß. Drumherum das Netz der Bewunderer, der Anheizer, der möglichen Nachahmer, die die Münchner Morde bejubelten, rechtfertigten, die versprachen, dem Täter ein ehrendes Andenken zu bewahren. "He did it. Neo Ger fucking did it", zeigte sich ein User, der sich "Ivan Der Judenjäger" nannte, begeistert vom Münchner Anschlag. Ivan ist im Netz noch immer zu finden- ein katalonischer Separatist, der den tödlichen Judenhass palästinensischer Terroristen feiert. Mit Gesichtsmaske und Gewehr im Anschlag kündigt Ivan im Mai 2021 auf Facebook an, er werde jetzt in den "White Boy Summer"-Modus übergehen. Was ist hohle Phrase, szenetypisches Posing - und was Tatankündigung? Von einem "Unterstützermilieu von Sympathisanten" spricht der Experte Roland Sieber.

Anführer und Anstifter

S. wählte den 22. Juli als Tag seines Anschlags nicht zufällig. Fünf Jahre zur hatte der Rechtsextremist und Islamhasser Anders B. in Oslo und auf der norwegischen Insel Utøya 77 zumeist junge Menschen ermordet. S. eiferte seinem "Vorbild" mit detailversessener Akribie nach. Zeitweise zeigten seine Profilbilder auf Facebook und Whatsapp das Konterfei des norwegischen Massenmörders. Das Tempelritter-Motiv aus dem Bekennervideo des norwegischen Rechtsterroristen erschien im Gruppenbild des "Anti-Refugee Clubs". Dort wurden auch andere Attentäter und Amokläufer verehrt: die mutmaßlich rechtsextremen Mörder von der Columbine Highschool, die Täter weiterer Schulmassaker, Amokläufer wie Tim K. aus Winnenden, aber auch Rassisten wie Dylann R., der am 17. Juni 2015 neun Afroamerikaner während einer Bibelstunde in einer Kirche in Charleston ermordete - mit einer Waffe des Herstellers Glock. Eine Pistole des gleichen Typs hatte der Norweger B. bei seinen Morden benutzt. S. wollte auch da seinem Vorbild nacheifern. Als "maurächer" suchte er ein Jahr lang im Darknet nach einer Glock 17. Bei dem Händler aus Marburg wurde er schließlich fündig. Auch S.' Freund A. sowie die Attentäter von Hanau und Pittsburgh mordeten mit einer Glock. Als "Manifeste" bezeichnete Rechtfertigungsschriften und Selbstinterviews hinterließen nicht nur B. und S., sondern zahlreiche rechtsterroristische Einzeltäter in den vergangenen fünf Jahren, unter ihnen die Mörder aus Christchurch und aus Halle. Stephan B., der in Halle am Jom-Kippur-Feiertag 2019 eine Synagoge stürmen wollte und zwei Menschen ermordete, nannte nicht nur den Christchurch-Attentäter als Vorbild, sondern gab im Prozess auch zu, aus dem Münchner Attentat seine Lehren gezogen zu haben. Der Hanauer Attentäter Tobias R., der nach Einschätzung mancher Experten nicht ganz in das Schema des neuen terroristischen Tätertyps zu passen scheint, lebte zum Zeitpunkt des OEZ-Anschlags selbst in München. Die Parallelen sind so auffällig, dass sich auch das Bundeskriminalamt dafür interessierte: Wie S. trainierte R. das Schießen (sogar bei einem Münchner Schützenverein), wie S. wollte er seine Tat zunächst in einem Jugendzentrum verüben, wie S. suchte er Tatorte, an denen er viele Menschen mit Migrationshintergrund vermutete. Welche Auswirkungen ein massenmörderischer Anschlag wie im neuseeländischen Christchurch auf die Szene der Nachahmer haben kann, zeigte sich in den folgenden Monaten: 77 rechtsextreme Morde, verübt vor allem an Muslimen und Juden, begingen rassistische Einzeltäter weltweit zwischen März und Oktober 2019.

Gamifizierung des Terrors

Für "the only moral people in this situation" hielten sich die Mitglieder des "Anti-Refugee Clubs", in dem Rechtsextremisten, Nazi-Bewunderer, Frauenfeinde und Fans von Amokläufen 2016 zusammenfanden. Sie meinten das angebliche Chaos, in dem Europa durch Flüchtlinge versinke. Wie sehr S. und andere europäische Mitglieder den Ton in dieser Gruppe angaben, zeigt die Verwendung des Begriffs "Refugees". 770 angeblich "moralische Menschen" waren es am Ende, als Steam-Betreiber Valve die Gruppe im September 2017 abschaltete. Steam ist eine Internet-Vertriebsplattform für Computerspiele. Sie verzeichnete laut Valve 2019 über eine Milliarde aktive Benutzerkonten, bis zu 50 Millionen Menschen sind Tag für Tag auf der Plattform. Steam ist nahezu in jedem Jugendzimmer. Auch in dem von S. war das so. Mehr als 4000 Stunden soll der Münchner nach Angaben des Experten Hartleb allein das Killerspiel "Counter-Strike" gespielt haben - zusammengerechnet ist das fast ein halbes Lebensjahr. Auch die Attentäter von Oslo, Christchurch, Halle und Aztec waren exzessiv in der Welt der Online-Spiele unterwegs. Stephan B. inszenierte seinen Anschlag auf die Synagoge im Live-Stream wie ein Computerspiel. Bereits bei S. verschwammen die Welt von Killerspielen wie "Grand Theft Auto" und die Realität, etwa als er nach seinen neun Morden zahlreiche Schüsse auf leere Autos im OEZ-Parkhaus abfeuerte. Erneut ging der Attentäter von Halle einen Schritt weiter auf diesem Weg. Vor seiner Tat listete er 26 "Achievements" wie in einem Computerspiel auf - Aufgaben für den perfekten Terror. Gaming-Plattformen seien für Rechtsextremisten besonders interessant, weil es dort üblich sei, unter Pseudonym aufzutreten, und weil man sich in verdeckten Gruppen zusammenschließen könne, bilanzierte das bayerische Innenministerium bereits vor der Tat von Halle. Für noch entscheidender halten Experten aber den in der Szene allgegenwärtigen schwarzen "Humor", der zwischen Ironie und Menschenverachtung changiert. Die in der Gamer-Szene weit verbreitete Haltung, alles sei nicht so gemeint - eine Schutzbehauptung? Experten wie die Autorin Karolin Schwarz ("Hasskrieger") beschreiben den Weg der Radikalisierung so: Zunächst wird menschenverachtender Zynismus normal, dann entdeckt man viele vermeintlich und tatsächlich Gleichgesinnte, schließlich werden ganze Bevölkerungsgruppen - wie von S. - als zu vernichtende "Untermenschen" ausgegrenzt. "In dieser Szene ist das Ziel, einen möglichst hohen 'Highscore' an Todesopfern zu erzielen", so Fachmann Roland Sieber. Entsprechende Listen sind im Netz zu finden. In fast allen Gruppen, denen David S. angehörte, wurde er in den Tagen nach den neun Münchner Morden zum "Gruppenspieler der Woche" gekürt. "Die Umgebung feiert mit", schreiben Jean-Philipp Baeck und Andreas Speit in ihrem Buch über "Rechte Egoshooter". Diese Umgebung bestehe eben nicht mehr nur aus dem näheren lokalen und gesellschaftlichen Umfeld, "sondern ist online international vernetzt".

Unpolitischer Hass?

"Was als Plattform für junge Männer begann, die sich in Fantasiewelten zurückzogen, weil ihr Leben nicht so abläuft wie gewünscht, politisierte sich immer mehr", bilanziert der Sozialwissenschaftler und Journalist Sebastian Erb zum Netz des Attentäters von Halle. "Es handelt sich um einen virtuellen Ort, an dem sich junge Männer radikalisieren können, ohne jemals einen Neonazi getroffen zu haben, wo junge Männer zu Rechtsterroristen werden, ohne dass es jemandem in der Offline-Welt auffällt." Und in der Online-Welt auch nur wenigen, möchte man hinzufügen. Nur deshalb konnten die Verbindungen des Münchner Attentäters im "Anti-Refugee Club" und anderen Steam-Gruppen so lange unentdeckt bleiben. Nur deshalb konnte der Münchner Anschlag so lange als angeblich unpolitischer Amoklauf gelten. Nur deshalb führt die Suche nach Kontakten in die etablierte rechte Szene so oft ins Leere. Doch auch sie gibt es. Der Attentäter von Christchurch unterstützte die "Identitäre Bewegung", der Norweger Anders B. war Mitglied einer rechtspopulistischen Partei. Und David S.? Der junge Münchner iranischer Herkunft war stolz darauf, am gleichen Tag Geburtstag zu haben wie Adolf Hitler. Durch seinen Anschlag werde die AfD "gepusht", hoffte David S. Wenn erst einmal die AfD in Deutschland an der Macht sei, werde man S. ein Denkmal errichten, schrieb einer seiner Bewunderer aus dem "Anti-Refugee Club" nur 48 Stunden nach den Münchner Morden. Im Jahr darauf griff er selbst zu einer Pistole der Marke Glock.