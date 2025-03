Kritik von Thomas Becker

Eigentlich total naheliegend, was Florian Scheuba und Florian Klenk da auf der Bühne des Lustspielhauses tun: einfach mal all die Unfassbarkeiten und Ungeheuerlichkeiten, die sich in der jüngeren Vergangenheit der österreichischen Politik zugetragen haben, gebündelt vortragen – und aufs Publikum wirken lassen. Von der Bühne aus bietet sich den beiden eineinhalb Stunden lang das gleiche Bild: ungläubiges Kopfschütteln der Marke „Das kann doch nicht wahr sein!“ Fassungslosigkeit, kollektive.