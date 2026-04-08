Es war, als hätte jemand den Stecker gezogen. Am 25. November 1973 wachte München auf und hörte: nichts. Kein Hupen, kein Röhren von Motoren, kein Poltern über das Kopfsteinpflaster. „Als wenn die Pest ausgebrochen wäre“, sagte ein Polizist später, der an diesem ersten autofreien Sonntag Streife fuhr. Selbst der sonst rauschende Mittlere Ring lag still. Nur das Trappeln der Pferdedroschken und das leise Schmatzen der Fahrradreifen auf dem nassen Asphalt waren zu hören.