22. Oktober 2018, 18:48 Uhr Öffentlichkeitsfahndung Gesuchte Schläger stellen sich

Die Bilder, mit denen die Münchner Polizei jetzt öffentlich nach zwei jungen Männern fahndete, die im März und April grundlos Menschen verprügelt hatten, ließen den beiden Schlägern offenbar keine Chance. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Fotos meldeten sich die beiden Männer freiwillig bei der Polizei: Der eine, ein 18 Jahre alter Schüler mit Wohnsitz in München, stellte sich noch am Sonntag bei einer Münchner Inspektion, er wurde nach seiner Vernehmung wieder entlassen. Der andere, ein ebenfalls 18-jähriger Student, der mittlerweile in England lebt, meldete sich telefonisch bei den Beamten und gab in dem Gespräch zu, einer der Gesuchten zu sein.

Am 30. März dieses Jahres war ein 30-jähriger Küchenchef aus München gegen 1 Uhr früh in einem MVG-Bus mit vier Personen in Streit geraten. Dabei hatten ihn die beiden Gesuchten gegen den Kopf geschlagen und getreten. Eine Woche darauf traf es einen 18-Jährigen Schüler. Scheinbar ohne Grund schlug ihm der in München lebende gleichaltrige Tatverdächtige in der Triftstraße die Faust ins Gesicht und verschwand. Kurz darauf pöbelte dieser am U-Bahnhof Lehel sein Opfer erneut an und schlug ihm mit der Faust in den Bauch. Der 18-Jährige konnte aber ein Handy-Foto von dem Schläger machen. Nur etwa zwei Stunden gegen 23 Uhr später kam es in der S 1 auf Höhe der Haltestelle Rosenheimer Platz erneut zu einer Schlägerei, an der die beiden Gesuchten beteiligt waren. Sie stießen einen 37-jährigen Münchner aus der stehenden S-Bahn, wobei dieser verletzt wurde.

Auf die Spur des Schläger-Duos war die Polizei dank ihrer Super-Recogniser gekommen, welche die verschiedenen Handy- und Videoaufzeichnungen in Zusammenhang brachten und so die Taten den beiden zuordnen konnten.