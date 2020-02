Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) haben für dieses Jahr zahlreiche Bauarbeiten angekündigt, die zu vielen Einschränkungen führen werden. Die laut SWM mit Abstand größte Maßnahme findet von April dieses Jahres an am Hauptbahnhof statt. Dort erweitern die Stadtwerke die derzeit zweigleisige Haltestelle auf dem Bahnhofplatz um ein drittes Gleis, um mehr Platz für die Tram zu schaffen und den Betrieb in Zukunft flüssiger zu gestalten. Außerdem stellen die SWM eine Gleisverbindung von der Arnulfstraße in die Prielmayerstraße her. Diese ermöglicht es den Linien 16 und 17, die vom Romanplatz kommen, die Haltstelle Karlsplatz (Stachus) auch über die Prielmayerstraße zu erreichen. Dies ist laut MVG wichtig, um den Betrieb flexibler gestalten und künftig auch bei Störungen am Bahnhofplatz oder in der Bayerstraße aufrechterhalten zu können.

Insgesamt ist der Umbau auf zwei Jahre angelegt: In diesem Jahr wird vom 6. April bis Mitte November der Nordteil gebaut. Die Linien 16, 17, 19, 20 und 29 müssen während der Bauzeit rund um den Hauptbahnhof umgeleitet respektive unterbrochen werden. Von Mitte Juni an fährt die Tram dann auch vorübergehend nicht mehr in der Prielmayerstraße, mit der Folge, dass die von Moosach oder Westfriedhof kommenden Linien 20 und 21 am Stiglmaierplatz enden und beginnen. Der Südteil folgt nach der Winterpause im Jahr 2021.

Weiter kündigt die MVG für dieses Jahr folgende Maßnahmen an: Vom 15. März bis Mitte April ist die Linie 17 zwischen Isartor und Max-Weber-Platz unterbrochen. Grund sind die vorbereitenden Arbeiten zur Sanierung der Ludwigsbrücke. Vom 18. Mai bis voraussichtlich Mitte Juni ist die Linie 16 zwischen Maxmonument und Effnerplatz wegen einer Gleiserneuerung an der Mauerkircher- und Tivolistraße unterbrochen. Im selben Zeitraum wird die Linie 21 zwischen Max-Weber-Platz und Haidenauplatz über die Grillparzerstraße wegen einer Gleiserneuerung am Orleansplatz umgeleitet.

Nach der Wiesn wird weiter gebaut: Vom 5. Oktober bis Ende Oktober ist die Linie 20 zwischen Westfriedhof und Moosach Bahnhof wegen einer Gleiserneuerung in der Wendeschleife Moosach unterbrochen. Über die Details zu jeder Baustelle, die Linienführungen und die Ersatzverkehre will die MVG mit Aushängen an den Haltestellen, Flyern in den Fahrzeugen sowie im Internet auf www.mvg.de informieren.

Bei der U-Bahn stehen dieses Jahr zahlreiche Schienenarbeiten an. Im ersten Halbjahr 2020 erneuern die Stadtwerke aus Altersgründen rund 9000 Meter Schienen. Da die nächtliche Betriebsruhe laut MVG hierfür nicht ausreicht, kommt es in den späten Abend- und Nachtstunden zu Einschränkungen im Betrieb auf mehreren U-Bahnlinien. Die größte und für die Fahrgäste voraussichtlich beschwerlichste Maßnahme sind Weichenarbeiten auf der Strecke der Linien U3 und U6. Knapp zehn Wochen lang ist sie vom 13. Juli bis 18. September zwischen Universität und Münchner Freiheit komplett gesperrt. Ersatzbusse sollen den Verkehr aufrecht erhalten. Weitere Termine für Bauarbeiten nennt die MVG auf ihrer Homepage unter mvg.de.