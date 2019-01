10. Januar 2019, 18:42 Uhr Öffentlicher Nahverkehr Probleme in allen Bereichen

Zu wenige Fahrzeuge sind nur ein Grund, warum die S-Bahn 2018 häufiger zu spät kam

Von Andreas Schubert

Die Statistik bescheinigt der Münchner S-Bahn für 2018 den schlechtesten Wert seit fünf Jahren. Lag die offizielle Quote 2017 noch bei 96 Prozent, sank sie vergangenes Jahr auf 94. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die die Verkehrsleistungen auf der Schiene im Auftrag des Freistaats bestellt, ist damit alles andere als zufrieden. Und auch die Bahn selbst gesteht ein, dass es hätte besser laufen müssen, und gelobt Besserung.

Doch woran lag's? 2018 hätten sich nach Aussage einer Bahnsprecherin vor allem einzelne Großstörungen ausgewirkt und die Tatsache, dass zu wenige Fahrzeuge zur Verfügung standen. An Letzterem seien Lieferverzögerungen bei Ersatzteilen schuld gewesen. Die Ursachen für Verspätungen seien allerdings sehr unterschiedlich und ließen sich in etwa je zu einem Drittel auf Störungen an der Infrastruktur, Faktoren im direkten Einflussbereich der S-Bahn wie Fahrzeugstörungen, Haltezeitüberschreitungen und externe Einflüsse wie die berühmten "Personen im Gleis" zurückführen. Mit der Einzäunung der Stammstrecke, die 2018 größtenteils abgeschlossen wurde, konnte die Anzahl an Personen im Gleis aber spürbar gesenkt werden - außer während des Oktoberfests, als es doch immer wieder Betrunkene auf die Gleise schafften. Im Gegensatz zu den Vorjahren sank die Pünktlichkeit laut Bahn während der Wiesnzeit spürbar.

Was die infrastrukturbedingten Störungen angeht, sei man in engem Austausch mit den Kollegen von DB Netz. Jährlich flössen rund 100 Millionen Euro in die Instandsetzung der Schieneninfrastruktur im Metropolnetz München - mit dem Ziel, sie robuster und stabiler zu machen. Mit dem Aktionsprogramm "Zukunft S-Bahn München" sollen Betriebsabläufe verbessert werden - bei der Infrastruktur und in der Kundeninformation. "Wir stecken in den kommenden fünf Jahren mehr als eine halbe Milliarde Euro in eine bessere Qualität", so die Sprecherin. Zu den 2018 eingeführten Maßnahmen des Aktionsprogramms zählen neben dem Stammstrecken-Zaun auch die Einstieglotsen am Hauptbahnhof und am Marienplatz, die Live-Anzeige für Smartphones und das neue Innendesign der Züge. "Trotz dieser Anstrengungen müssen wir selbstkritisch feststellen, dass bei unseren Kunden davon noch zu wenig angekommen ist", so die Bahnsprecherin. Man sei aber überzeugt, die richtigen Weichen für eine bessere S-Bahn gestellt zu haben.