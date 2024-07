„Im Bus bist du der eigene Chef“, sagt Vassiliy Kupchik. Der 47-Jährige aus Kasachstan lässt sich seit Mai 2024 bei der Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) zum Busfahrer ausbilden. Im Rahmen eines Kooperationsprojekts der MVG, der Bundesagentur für Arbeit, des Jobcenters und der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (BFZ) werden Migranten zu Fahrern ausgebildet. Ein Weg, um mit dem Fachkräftemangel und der alternden Bevölkerung umzugehen. 40 Mitarbeiter fehlen in jedem Bereich, bei den Bus-, Tram- und U-Bahnfahrern. „Wir brauchen alle, die für uns fahren wollen und können,“ sagt MVG-Chef Ingo Wortmann.

Im Rahmen des Projekts vermittelt das Jobcenter, unterstützt durch das BFZ, ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zunächst einen zwölfwöchigen Sprachkurs absolvieren. Ziel ist, dass die Teilnehmenden genau den Wortschatz lernen, den sie für ihren Beruf benötigen. Mit dabei seien zum Beispiel Wörter wie „Rillenkratzer“ und „Weichenbesen“, erzählt Barbara Winter, Standortleiterin des BFZ München. „Und manchmal auch ein bisschen Bairisch.“ Diese neue Form von Spracherwerb, die genau auf einen Beruf zugeschnitten ist, nennt sich Job-Berufssprachkurs.

Der zweite Schritt nach dem Sprachkurs ist ein sechswöchiges Praktikum, in das ein weiterer Fachsprachkurs integriert ist. Hussain Hussaini aus Afghanistan hat erst kürzlich sein Praktikum als U-Bahnfahrer begonnen. Den gesamten MVG-Bereich kennenzulernen, hat ihm Spaß gemacht. Davor war er Fahrradmechaniker und hat ungefähr zwölf Jahre in einer Familienwerkstatt gearbeitet. Jetzt möchte er sich als U-Bahnfahrer beruflich neu orientieren.

Die Sprachbarriere ist eine der größten Herausforderungen für Migrantinnen und Migranten auf dem Arbeitsmarkt. Sprachkenntnisse sind aber besonders wichtig, um als Fahrer per Funk mit der Leitstelle oder mit Kollegen und Vorgesetzten zu kommunizieren. Das Projekt versucht daher, die berufliche Qualifikation mit dem Spracherwerb zu kombinieren. „Arbeit ist immer der beste Sprachkurs“, sagt Anette Farrenkopf, Geschäftsführerin des Jobcenters München. Das Projekt bezeichnet sie als „Win-win-Situation“ sowohl für die MVG als auch für die Münchnerinnen und Münchner. Die MVG bekommt ausgebildete Fachkräfte, der Bürger kann sich darauf verlassen, dass öffentliche Verkehrsmittel ihn ans Ziel bringen und er nicht vergeblich auf einen Bus wartet, der nicht kommt.

Detailansicht öffnen Auch Hussain Hussaini (von r.), Habib Hakimi und Mohamad Zaiti durchlaufen das Sprach- und Ausbildungsprogramm zum U-Bahn- beziehungsweise Trambahnfahrer. (Foto: Robert Haas)

Das Kooperationsprojekt gibt es schon seit 2017. Einer der ersten, die damit ausgebildet wurden, ist Habib Hakimi aus Afghanistan. Er hat sich nach dem Sprachkurs für den Beruf des U-Bahnfahrers entschieden. „Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, lange im Dunkeln zu sein.“ Bald wird der 41-Jährige wohl wieder mehr Tageslicht zu Gesicht bekommen. Habib Hakimi möchte zusätzlich noch den Tramführerschein machen. Insgesamt 23 Teilnehmer haben die Ausbildung bei der U-Bahn seit Start des Projekts begonnen, zehn befinden sich noch im Dienst, weitere sechs in der Ausbildung.

Der angehende Busfahrer Vassiliy Kupchik hat vor seiner Ausbildung bereits in einigen Jobs gearbeitet, als Hausmeister, bei der Security oder als Taxifahrer. Busfahrer zu sein, gefällt ihm aber besonders gut. Am meisten schätzt er das Verhältnis zu seinen Kollegen, die gute Atmosphäre in der Fahrschule und das unterstützende und freundliche Arbeitsklima. Er sieht seine Lebenserfahrung als Vorteil, um mit dem Stress als Busfahrer im Münchner Verkehr gut umzugehen.

Detailansicht öffnen Abdulkarim Youssuf ist einer von 41 Busfahrern, die bislang im Zuge des Projekts ausgebildet wurden. (Foto: Robert Haas)

Insgesamt 41 Busfahrer hat die MVG seit Start des Projekts ausgebildet, 29 fahren noch für die MVG. So wie Abdulkarim Youssuf aus Eritrea, der seit vergangenem Jahr bei der MVG ist. Das freut Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. „Herr Youssuf und ich fahren die gleiche Busstrecke“, sagt er. Mit dem feinen Unterschied, dass Herr Youssuf am Steuer sitze, er selber hinten im Passagierbereich. Bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen sei „wichtig, dass wir auf der gesamten Klaviatur spielen“. Damit meint er, viele Möglichkeiten und Partner für die Aus- und Weiterbildung und die Vermittlung zu nutzen. Hinter dem Projekt stecke ein Arbeitgeber mit einer konkreten Stelle. „Fachkräftesicherung ist ein Gemeinschaftswerk.“

Im Juli startete die erste Ausbildungsstaffel für die Tram mit drei Teilnehmern. Die Ausbildung zum Fahrer bei U-Bahn, Bus und Tram dauert fünf bis sechs Monate und wird voll bezahlt. Nachdem sämtliche Teilnehmer Sprachkurs und Praktikum durchlaufen haben, werden pro Ausbildungsstaffel bis zu zwölf geeignete Bewerber und Bewerberinnen ausgewählt, die ihre Ausbildung zum Fahrer beginnen können.