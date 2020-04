Es ist ja schon oft passiert, dass man eine Post im Briefkasten hatte, bei der nächstgelegenen Postfiliale sei ein Einschreiben abzuholen. Denn nur selten ist man als normaler Angestellter tagsüber daheim. Doch das nervige Abholritual gehörte einfach zum Jahreslauf. Einmal im Jahr verschickt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ihre Jahresabos, die übertragbaren kommen stets per Einschreiben - aus Sicherheitsgründen, so ein Abo ist ja Hunderte Euro wert. Dieser Tage wurden die im Mai beginnenden Jahresabos verschickt, und siehe da: Diesmal lag der Papierbogen aber einfach so im Briefkasten. Hat sich das etwas geändert? Eigentlich nicht, lässt die MVG wissen. Grundsätzlich gingen die übertragbaren Abos nach wie vor per Einschreiben raus. "Bei der Mai-Versendung ist in der Poststraße leider ein Fehler passiert, so dass die Tickets mit der normalen Post versendet wurden", schreibt MVG-Sprecher Matthias Korte.

Trotzdem wundert man sich ein bisschen, dass es überhaupt noch ein altmodischer Papierbogen ist, schon vergangenes Jahr sollte dieser schließlich durch eine moderne Chipkarte ersetzt werden, deren Vorteile noch vom Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) groß beworben wurden. So sollen die Kunden mit der Chipkarte Änderungen - etwa für das gültige Gebiet - bequem von zu Hause online vornehmen können. Die Deutsche Bahn, die ebenfalls MVV-Abos vertreibt, hat diese Chipkarte längst eingeführt. Bei der MVG dauert es aber offensichtlich noch. "Die Chipkarte sollte 2019 eingeführt werden", teilt Korte mit. "Ein Feldversuch mit rund 2000 Abonnenten hatte jedoch ergeben, dass es noch technische Defizite gibt, etwa beim Datenabgleich zwischen Karten und Hintergrundsystem." Weitere rund 6000 Kunden seien aber schon von Dezember an mit den Chipkarten ausgestattet worden. Es sei nun geplant, die Chipkarte im Laufe des Jahres in einzelnen Tranchen weiter "auszurollen", so Korte. Doch offenbar hat das Plastikkärtchen seine Zukunft schon hinter sich, bevor es überhaupt richtig eingeführt wurde.

"Wir prüfen derzeit auch die Option, das Abo schneller als bisher gedacht auf das Smartphone zu bringen", so Korte. Dafür seien inzwischen die technischen Voraussetzungen geschaffen worden. Falls die Prüfung positiv ausfalle, könnte die Handy-Lösung "forciert umgesetzt" und die Einführung einer Chipkarte zurückgestellt werden. Das Abo als Handyticket sei seit Jahren ein vielfach geäußerter Kundenwunsch.