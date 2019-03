8. März 2019, 18:49 Uhr Öffentlicher Nahverkehr Änderungen bei U 3 und U 6

Weil am U-Bahnhof Marienplatz Rolltreppen erneuert werden, kommt es an mehreren Abenden nach Mitternacht zu Änderungen bei der U3 und U6. Von Sonntag, 10. März, bis Donnerstag, 14. März, ist an vier Abenden ab etwa 0.35 Uhr zu beachten: Alle Züge fahren an Sendlinger Tor, Marienplatz und Odeonsplatz in beiden Richtungen nur von Gleis 2 ab. Ein Zug der U3 (Abfahrt in Moosach um 0.35 Uhr) endet an der Münchner Freiheit statt am Sendlinger Tor. Die MVG rät, sich über die Verbindungen zu informieren oder eine Fahrt früher zu nutzen als üblich. Am 13. März finden die Bauarbeiten wegen eines Fußballspiels nicht statt.