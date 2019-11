Detailansicht öffnen Bei einer Demonstration gegen Gewalt an Frauen und Mädchen nahmen am Montag vor allem Frauen teil. (Foto: Stephan Rumpf)

Irgendwann im Sommer stand er da, vor ihrem Haus in der Messestadt Ost, und stieß sie um. Einfach so. Seitdem schaut Tülin Cokdegerli jedes Mal nach rechts, nach links, bevor sie rausgeht, berichtet die 48-Jährige am Montagabend an der Münchner Freiheit. Noch viel schlimmer aber findet sie die Femizide, von denen sie aus ihrer alten Heimat Türkei hört. "Es tut mir weh, die Frauen verdienen das nicht", sagt sie und malt mit den Fingern eine Abwärtsspirale in die Luft.

Cokdegerli steht inmitten von knapp 200 Menschen, hauptsächlich Frauen, die am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ihre Stimme erheben: für ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben. Das ist der Konsens, der auf der Demonstration zum Max-Joseph-Platz die Omas gegen rechts, Frauengruppen, die Soroptimisten und Amnesty International sowie die Marxistisch-Leninistische Partei, die Migranten-Organisation DIDF und eine kurdische Gruppe, die einer getöteten Frau gedenken, eint. Ihre Forderungen: durchgreifen gegen rechte Gewalt, die "Rape Culture" und rassistisch motivierte Gewalt gegen Frauen, Abschaffung der Leiharbeit, Reform des Prostitutionsgesetzes nach skandinavischem Vorbild, ein Umdenken teils auch bei Männern der älteren Generationen. "Mein Vater ist total sexistisch", sagt ein 19-Jähriger mit Skateboard unter dem Arm. Denn es sind nicht nur Frauen, die an diesem Abend echte Gleichbehandlung einfordern. Der 19-Jährige berichtet von Sprüchen wie "Sexismus? Was ist das? Sex ist doch geil!" "Solche Äußerungen finde ich zum Kotzen", sagt er.

Detailansicht öffnen Als weithin sichtbares Zeichen der Solidarität wurden Gebäude wie das Künstlerhaus orangefarben angestrahlt. (Foto: Stephan Rumpf)

Während etwa zwölf öffentliche Gebäude wie der Gasteig, das Fußballstadion und das Künstlerhaus zur Unterstützung der Aktion "Zonta says no" orangefarben leuchten, hallt es auf Kurdisch durch die Leopoldstraße. Übersetzt singen sie: "Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben." Cokdegerli sagt: "Wir müssen es zusammen schaffen."