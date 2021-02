Die Stadtratsfraktionen von ÖDP und Freie Wähler (FW) sowie die Linke nutzen die Debatte über ein flächendeckendes Tempo 30 in der Stadt für einen Seitenhieb auf die grün-rote Rathauskoalition, die sich wegen dieses Themas jüngst in die Haare geraten war. Die Grünen waren mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen, die SPD hatte ihn strikt abgelehnt. Man fordere eine "verantwortungsvolle Sachpolitik statt Machtgeplänkel", teilten ÖDP/FW und Linke nun mit. In einem gemeinsamen Antrag fordern sie von Januar 2022 an einen dreijährigen, wissenschaftlich begleiteten Modellversuch mit Tempo 30. So solle "der Schilderwald beseitigt, die Verkehrssicherheit erhöht und der negative Umwelt-Einfluss des Kfz-Verkehrs vermindert werden".