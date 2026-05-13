Vor über 15 Jahren hat alles mit einem „Schottenabend“ angefangen. Seitdem ist es zur Tradition geworden, dass sich alle ein, zwei Jahre ein Lustspielhaus-Ensemble – angeführt von Kemmler und Malmsheimer, aber von Mal zu Mal größer werdend – ein klassisches Genre oder Epos vornimmt, um daraus einen großen gruppendynamischen Spaß zu machen. Western und Piratenfilme waren schon an der Reihe, die Drei Musketiere und im vergangenen Jahr Robin Hood. Heuer nun kam das Epos aller Epen an die Reihe, Homers „Odyssee“.