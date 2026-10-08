Die Ochsen sind los. Wer wird gewinnen, ist die große Frage. Doch mich beschäftigt eine ganz andere Unklarheit: Was mache ich eigentlich, wenn einer der Ochsen beschließt, nicht ins Ziel, sondern direkt auf mich und meine Kamera zuzulaufen? Beim Fotografieren gehe ich trotzdem möglichst nah heran – und ein paar Sekunden später vorsichtshalber wieder ein paar Schritte zurück. Meine Kamera muss schließlich nah dran sein. Ich selbst nicht zwingend.
SZ-Kolumne Typisch deutschBitte ohne Ochsenstopp!
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Beim Ochsenrennen kommt es darauf an, das Tier stets bei Laune zu halten. Falls das misslingt, endet es unsanft. Über einen Septembertag an der Wettkampfstrecke.
Kolumne von Mutasem Al-Hetari
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