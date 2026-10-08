Beim Ochsenrennen kommt es darauf an, das Tier stets bei Laune zu halten. Falls das misslingt, endet es unsanft. Über einen Septembertag an der Wettkampfstrecke.

Wahnsinn in Wallgau: Beim Ochsenrennen ist zentral, dass man gemeinsam ins Ziel kommt. Es hilft, wenn Reiter und Knechte eine Taktik wählen, die das Tier motiviert.

Die Ochsen sind los. Wer wird gewinnen, ist die große Frage. Doch mich beschäftigt eine ganz andere Unklarheit: Was mache ich eigentlich, wenn einer der Ochsen beschließt, nicht ins Ziel, sondern direkt auf mich und meine Kamera zuzulaufen? Beim Fotografieren gehe ich trotzdem möglichst nah heran – und ein paar Sekunden später vorsichtshalber wieder ein paar Schritte zurück. Meine Kamera muss schließlich nah dran sein. Ich selbst nicht zwingend.