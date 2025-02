Die querschnittsgelähmte Angela Madsen gewann Goldmedaillen und steht im Guinnessbuch der Rekorde. 2020 starb sie beim Versuch, von Los Angeles nach Hawaii zu rudern. Ihre Ehefrau Debra erzählt, woher diese Frau ihren unbändigen Willen nahm und was andere von ihr lernen können.

Interview von Thomas Becker

Die 11. Ocean Film Tour macht am Mittwoch in München im Rio Filmpalast Station, mit fünf Kurzfilmen. Es geht um Wellenreiten, Apnoe-Tauchen, die Meeresalge Kelp, einen zutraulichen Grindwal – und um die querschnittsgelähmte Angela Madsen, eine ehemalige Paralympionikin, die 2020 von Kalifornien nach Hawaii rudern wollte, nach zwei Monaten aber auf halber Strecke neben ihrem Boot tot aufgefunden wurde. Eine Frau, die sich nicht in ein paar Sätzen beschreiben lässt. Ein Gespräch mit ihrer Ehefrau Debra.