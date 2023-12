Von Paul Schäufele, München

Eine Vermutung: Wenn andere Leute sich zum Scrabble-Spielen treffen, diskutieren Bach-Exegeten über Instrumentierungsfragen in Johann Sebastians Solokonzerten. Schnell könnten solche Probleme akustisch gelöst werden, denn wenig klingt so natürlich und passend wie eine Oboe d'amore als Solistin in BWV 1055, zumindest wenn Albrecht Mayer sie spielt.