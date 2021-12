So eine Eisenbahn wär' was Feines: Das Weihnachts-Schaufenster von Obletter im Jahr 1950.

Von Jakob Wetzel

Erinnerungen sind etwas Eigenartiges. Manchmal kommen welche hoch, von denen man nie geahnt hätte, dass sie überhaupt da sind. Zum Beispiel heute. Als ich erfahren habe, dass in etwas mehr als einem Jahr das Spielwarengeschäft Obletter am Stachus schließen wird, hatte ich sofort Bilder aus meiner Kindheit vor Augen, mit denen ich nun wirklich nicht gerechnet hätte. Dabei zeigten diese Bilder noch nicht einmal, wie ich als Kind womöglich im Obletter war. Nein, auf diesen Bildern halte ich einen Spielzeug-Weihnachtsprospekt des Ladens in den Händen und blättere ihn durch, ganz langsam, und dann noch einmal. Das ist sogar in der Erinnerung immer noch ein schönes Gefühl.

Es gibt nicht mehr viele Geschäfte in München, bei denen einem so etwas passieren kann. Da wirkt es fast etwas unangemessen, dass das Ende so schnöde kommt. Der Eigentümer, die Drogerie-Kette Müller, will laut Vermieter den noch bis Januar 2023 laufenden Mietvertrag nicht verlängern - und äußert sich nicht weiter dazu. Dabei verschwindet mit dem Obletter nicht nur ein Geschäft mit fast zwei Jahrhunderte währender Münchner Firmengeschichte. Sondern auch eines der letzten großen Spielwarengeschäfte in der Münchner Innenstadt.

Es wird etwas fehlen. Klar, wer Spielzeug kaufen (und nicht etwa online bestellen, sondern vorher sehen, drehen und wenden) will, der kann immer noch in eines der kleinen spezialisierten Fachgeschäfte gehen, die sich halten. Der kann auch in einen Karstadt gehen, der mittlerweile "Galeria" heißt, oder auch in einen Kaufhof, der mittlerweile ebenfalls "Galeria" heißt. Aber ich versuche gerade, mir vorzustellen, wie meine Kinder den aktuellen "Galeria"-Weihnachtsprospekt durchblättern, vorbei an Reklame für Schmuck, Uhren und Parfüm, für Herrenjacken und Töpfe, Matratzen und Waschmaschinen - und wie sie sich dann ab Seite 42 selig auf immerhin acht Seiten Lego-Raumschiffe, Playmobil-Märchenschlösser und Brettspiele ansehen, und dann noch einmal von vorne. Ganz ehrlich: Da fehlt mir die Fantasie.

