18. Juli 2019, 18:55 Uhr Oberwiesenfeld Schärfere Kontrollen auf Pendler-Parkplätzen

Das System "Park and Ride" gibt es an vielen Bahnhöfen in und um München, doch nicht nur bei Pendlern, die vom Auto auf den Zug wechseln, sind diese beliebt. SPD-Stadträte kritisieren dies am Beispiel des P&R-Parkplatzes Oberwiesenfeld - dort würden offenbar Gäste des gegenüberliegenden Hotels den Pendler-Parkplatz nutzen, um die Kosten der Hotelgarage zu vermeiden. Deshalb hat die SPD beantragt, ein Kontrollverfahren zu entwickeln, das ausschließlich Nahverkehrsnutzern das P&R-Parken ermöglicht.